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Секретный украинский дрон за вечер уничтожил технику РФ более чем на $7 млн – видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Секретный украинский дрон за вечер уничтожил технику РФ более чем на $7 млн – видео

Украинский дрон уничтожает технику окупантов/ Фото: скриншот

Минцифры показали работу украинского беспилотника.

Военные ударной роты беспилотников "Ахиллес" за один вечер уничтожили российскую бронетехнику и гаубицы более чем на $7 млн с помощью украинского секретного беспилотника.

Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров опубликовал видео в Telegram-канале.

За один вечер россияне лишились танков Т-80, Т-72 и гаубицы Д-30.

"Это результат работы искусных бойцов и украинского дрона, которого очень боятся оккупанты", — отметил министр.

А о самом беспилотнике Федоров пообещал рассказать после победы.

"Пусть остается "приятной" неожиданностью для врагов. Спасибо воинам за службу и крутые результаты. Дальше – больше технологий и сюрпризов для россиян", — написал Федоров.

Напомним, в результате удара HIMARS по штабу оккупантов под Херсоном было ликвидировано восемь офицеров РФ (видео).

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Дата публикации
Просмотры
461
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