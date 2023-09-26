Минцифры показали работу украинского беспилотника.
Военные ударной роты беспилотников "Ахиллес" за один вечер уничтожили российскую бронетехнику и гаубицы более чем на $7 млн с помощью украинского секретного беспилотника.
Министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров опубликовал видео в Telegram-канале.
За один вечер россияне лишились танков Т-80, Т-72 и гаубицы Д-30.
"Это результат работы искусных бойцов и украинского дрона, которого очень боятся оккупанты", — отметил министр.
А о самом беспилотнике Федоров пообещал рассказать после победы.
"Пусть остается "приятной" неожиданностью для врагов. Спасибо воинам за службу и крутые результаты. Дальше – больше технологий и сюрпризов для россиян", — написал Федоров.
Напомним, в результате удара HIMARS по штабу оккупантов под Херсоном было ликвидировано восемь офицеров РФ (видео).
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