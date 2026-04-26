"Сексизм в армии остался": пресс-офицер "Айдара" о вызовах службы и хейте

Анастасия Муцей о сексизме в ВСУ / © Instagram

В украинском войске периодически всплывают проблемы, нуждающиеся в немедленном решении. Среди таких до сих пор и сексизм. Пресс-офицер полка «Айдар» Анастасия Муцей рассказала больше о сексизме в армии.

В некоторых случаях женщин в ВСУ не считают равными мужчинам. Они вынуждены доказывать, что могут выполнять такие же задачи как мужчины. Об этом пишет 24 Канал.

Сексизм в армии: пресс-офицер полка «Айдар» о случаях

Несмотря на то, что украинское войско постоянно развивается и постепенно избавляется от стереотипов, некоторые проявления сексизма еще бытуют среди бойцов. Анастасия Муцей поделилась, через что ей пришлось пройти в должности боевого медика.

Кроме совершенствования своих навыков, женщины в войске должны бороться за право заниматься своей работой. В начале пути в ВСУ Анастасия скрывала свою женственность — ей пришлось превратиться в солдата, который наравне с другими выполняет задачи.

Сейчас в ВСУ служит около 100 тысяч женщин, и каждая пятая из них занимает офицерскую должность, говорит Анастасия.

«Конечно, нам есть куда расти. У нас еще много работы впереди, потому что сексизм в армии все же остался. Это тяжело», — поделилась женщина.

Анастасия убеждена, что женщины должны искоренять сексизм в армии.

Пресс-офицер поделилась, что женщина, которая решила присоединиться к войску, точно найдет там себе место. Поэтому не стоит преуменьшать свою значимость в составе ВСУ.

«У нас настолько выросла армия, что для каждого там найдется по специальности должность. Я была на форуме ветеранской политики, там была женщина, которая служит с 2018 года в должности боевого медика. Сейчас она на службу пригласила свою дочь, которая пришла к ней в часть деловодом. Они вдвоем суперэффективны и полезны на своем месте», — делится пресс-офицер.

Потому как на боевых, так и на тыловых должностях есть задачи, с которыми могут справиться женщины.

В определенный период Анастасия столкнулась с волной хейта. Ей на время пришлось вернуться к гражданской жизни, ведь она забеременела и родила сына. Уже через три месяца женщина решила вернуться в войско, но ее окружили волной хейта. Женщину упрекали, что у нее нет материнского инстинкта, и сильно критиковали. Сама же она в декрете чувствовала вину перед собратьями.

Что такое сексизм

Сексизм — это пристрастное отношение, дискриминация или стереотипы по отношению к людям из-за их пола. Это «оценка» человека не по способностям, а по полу. Например, сексистскими являются следующие распространенные фразы:

«Ты — женщина, твое место на кухне»

«Мужчины не плачут»

«Хорошим трактористом может быть только мужчина»

«Женщины — это слабый пол»

Сексизм бывает открытым — когда шутки или высказывания продвигаются намеренно, с унижением. А также он бывает скрытым — в него входят поддержание стереотипов, неосознанные шутки и т.д.

Высказывания о роли женщин в ВСУ нередко бывают именно сексистскими. К примеру, капеллан Сергеев грубо высказывался о женщинах в армии.

Также подобные случаи случались и с компанией «Укрзалізниця».