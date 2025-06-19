Сексуальное насилие во время войны: количество заявлений, поступивших от мужчин, шокирует

Сексуальное насилие / © pixabay.com

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В пределах промежуточного проекта по выплате 3 тыс. евро репараций жертвам сексуального насилия в условиях военного конфликта поступило 1119 обращений. При этом две трети этих заявлений подали мужчины.

Об этом рассказала правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики, глава Межведомственной рабочей группы по противодействию сексуальному насилию, связанному с вооруженной агрессией России против Украины, Екатерина Левченко на пресс-конференции в Укринформе.

«В рамках проекта промежуточных репараций по состоянию на этот понедельник мы получили 1119 обращений: 750 — от мужчин, 342 — от женщин, 20 — от девушек и 7 — от парней. В частности, за последнюю неделю мы получили 59 обращений: 41 от мужчин и 17 от женщин», — сказала она.

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По словам Левченко, по состоянию на 9 июня текущего года согласована выплата репараций 616 пострадавшим, из которых 365 мужчин, 279 женщин, двое парней и десять девушек.

Правительственная уполномоченная по вопросам гендерной политики подчеркнула, что приведенные цифры в несколько раз превышают данные Мониторинговой миссии ООН и Офиса генпрокурора по поводу пострадавших от сексуального насилия. По мнению Левченко, это свидетельствует о высокой латентности сексуальных преступлений.

Также, по ее словам, тот факт, что две трети заявлений о сексуальном насилии во время войны поступили именно от мужчин, свидетельствует о необходимости изменений в социальной работе, коммуникации и превентивной деятельности в этом направлении.

Как сообщалось, выплаты производятся в рамках реализации Пилотного проекта по предоставлению неотложных промежуточных репараций пострадавшим от сексуального насилия, связанного с вооруженной агрессией РФ против Украины. Пилотный проект реализуется Global Survivors Fund на выполнение рамочного соглашения с Украиной, заключенного 21 декабря 2023 года.

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Проект стартовал 20 мая 2024г. Сумма выплат составляет 3 тыс. евро.

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