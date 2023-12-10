Съел червей и живую крысу, его чуть не изнасиловали: чемпион по кикбоксингу рассказал об ужасах плена РФ

Оккупанты пытали Алексея, пытались изнасиловать, били током и морили голодом. Чтобы не умереть от голода, он съел выводок червей и живую крысу.

Украинский защитник, кикбоксер из Чернигова 30-летний Алексей Ануля, защищавший от врага родную Черниговщину и пробывший в российском плен и 9 месяцев, рассказал о пережитых издевательствах и пытках.

Об этом он сказал в интервью "Суспільне Чернігів".

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Алексей Ануля пошел в армию добровольцем в военкомат в первый день полномасштабного вторжения. Его родной брат тоже воюет. Отец Алексея, 57-летний Юрий Ануля, вместе с сыном принимал участие в боях за Лукашевку на Черниговщине. Алексей узнал, что его отца вместе с собратьями оккупанты пытали и сожгли заживо в местной церкви.

Алексей находился в плену с 10 марта по 22 декабря 2022 года.

Шесть суток его содержали на территории бывшего Репкинского района Черниговщины, где стояли русские войска. Там россияне расстреляли украинского офицера и прапорщика, которые были вместе с Алексеем.

Вынуждали съесть шеврон с украинским флагом

"Сняли нашивку с военного, которого застрелили. "Ты же любишь Украину". Меня заставляли ее съесть даже не знаю сколько часов. У меня уже кровь изо рта шла. После того, как нашли медаль АТОшнка, начали бить за "бомбить Донбасс ". Ручей крови просто стекал с головы", – рассказывает боец.

Попытка изнасилования

"С меня сняли штаны и попытались изнасиловать. Я начал вырываться, говорю: "да вы ж против геев, против Европы". А мне он отвечает: "мне по**й." И в это время начались выстрелы артиллерии, и они меня просто оттащили. И россиянин говорит, что найдет кого-то более симпатичного. И на следующее утро они кого-то изнасиловали. Это было слышно", – говорит Алексей.

Продолжение ада в РФ

Затем его перевезли в РФ на территорию Курской области. Там над ним продолжали издеваться, держали на холоде возле палатки и вырвали два здоровых зуба.

В Курском СИЗО Алексея сразу после приезда били семь часов подряд. Впоследствии сломали два позвонка. Там он пробыл 40 дней.

Оттуда его перебросили в колонию строгого режима в Тульской области.

"Нам дали канистру для мочи для всех. Но она заканчивалась и надо было с этим что-то делать. Все, кто со мной сидел – живые трупы. Лица бледные", – рассказывает боец.

По его словам, оккупанты били каждый день.

Ел червей и живой крысы

"Я просил есть, нам давали две ложки и кусок хлеба. Я падал в обморок, у меня не было сил съесть даже этот кусок хлеба. Я иду, там возле бетона – большой червь. Я беру его в рот, прихожу в камеру. Мне что-то говорят (оккупанты. — Ред.). Я прячу этого червя в тряпку для мытья пола. И меня ведут. Я забыл за него. А потом, когда выкручивал тряпку, где-то через неделю, нашел целый выводок червей. Я съел этот выводок, но сытости никакой не дало", – описывает ужасы плена Алексей.

Также он ел от голода мыло, но после него очень пик желудок.

"Ел туалетный папов, зубную пасту просроченную", – говорит Алексей Ануля.

"Крыса маленькая бежала и ищет крошки. Я бросился на нее. Но россияне услышали движение и пошли ко мне. Я слышу, что они уже подходят, бросаю эту крысу в рот. Когда открыли карцер, я стоял с крысой во рту. Она начала у меня вертеться прямо во рту. Из крысы пошла кровь. Россияне увидели, подумали, что отбили мне почки, и завели назад. Шкура, кишки крысы, я даже кости жевал. Зубы только выплюнул. Но сытости не было", — вспоминает Алексей.

В плену он потерял 36 кг. Реабилитацию после плена боец проходил 10 месяцев.

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