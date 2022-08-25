Села на Николаевщине вынужденно покидают люди, которым просто уже нет места для укрытия

Из сел Николаевщины постепенно, но едут те, кто оставался до последнего, потому что интенсивность обстрелов гражданской инфраструктуры здесь увеличилась.

Целят оккупанты в села, сравнивая все под фундаменты, так что местным просто уже негде прятаться от обстрелов. Враг бесится, потому что наши артиллеристы точечно достают их склады и технику, говорится в ТСН.

На Юге бои идут за каждую посадку и каждый гидромелиорационный канал, в них вкопались оккупанты. Пока наша артиллерия жжет оккупантов в полях — наша пехота закапывается все глубже и глубже. Все потерянные оккупантами мэтры земли россияне забрасывают «Смерчами» и «Градами». «Риск, чтобы нас не засекли, потому что могут быстро засечь и бить в ответ бывало так, что не успевали выезжать и они нас засекали», — говорят военные.

Оккупанты переносят огонь из наших укрупнений на села, их на линии огня десятки. Добивая последние дома и выгоняя последних жителей, которые, несмотря на обстрелы, держались за хозяйство.

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Горят поля, неубранный урожай и дома местных. Российские снаряды перепахивают некогда богатые черноземы смертельными осколками. «Было три дня так, что стреляли целый день и туда и оттуда», – говорят люди.

Еженедельно николаевские села пустеют все больше. Те, кто еще держался, не выдерживают обстрелов и смертей соседей и понемногу выезжают. Но есть и остающиеся, как говорится, чтобы встретить дома победу нашей армии.

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