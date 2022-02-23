Села в Луганской области страдают от обстрелов из "Градов": разрушаются и горят дома

А в городе Мариинка под Донецком накануне ранило местного жителя.

Во время вражеских обстрелов на передовой погиб один украинский защитник. Произошло это недалеко от поселка Новотроицкое, Донецкой области. Еще одного военного оккупанты ранили, пятерых — травмировали. Сейчас они находятся в госпиталях в удовлетворительном состоянии.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

За прошедшие сутки по позициям наших военных боевики ударили 96 раз, из которых 81 это тяжелое вооружение — в ход пошли "Грады" и танки. Едва ли не весь день обстреливали город Счастье. Снаряды падали рядом с домами. А вечером в селе Муратово — это недалеко от Северодонецка на Луганщине, из-за обстрелов загорелся жилой дом.

По селу были "Грады", позже посчитают, что сбросили 120 реактивных снарядов, только чудом люди успели спрятаться. Один из домов загорелся — пожарным приходится бороться с огнем как только снаряды прекращают падать. Уже утром на фотографиях хорошо видно как развалило крыши, как разлетелся кирпич, во дворах воронки и повсюду осколки.

Тоже на Луганщине, но уже поселок Трехизбенка, попали в многоквартирный дом – взрывной волной побросало дверь, от приходов снарядов повалило деревья. Уже с полуночи до 9 часов утра – 22 обстрела, 507 боеприпасов и большинство – это артиллерия. Из них реактивные грады – 120 ракет, ствольная артиллерия – 102 снаряда, 238 мин.

В городе Мариинка под Донецком накануне ранило местного жителя. Он просто пришел протопить в доме и тут начался обстрел. «Слышу волной ударило, в гостиную дверь открылась, и здесь происходит второй взрыв, я понимаю, что артерия перебита и дома я один», — рассказывает мужчина.

С перебитой артерией пострадавший дополз до соседей, которые в этот момент укрывались в подвале, скорая забрала пострадавшего в кураховскую больницу. «Я в подвал спускаться не будет, уже будь что будет», — добавляет мужчина.

Новости с фронта: оккупанты убили украинского военного, а накануне обстреляли Счастье

На военных пытаются давить и морально, бойцам приходят сообщения с призывом покинуть зону ООС. Но военные объясняют, что это просто обстрелы начались и никуда не собираются уходить.

Тех, хто в окопах накануне поддержали в Мариуполе. «Хотим быть в составе Украины и никто у нас этого не заберет», – говорят вышедшие на улицы.

Здесь сине-желтые флаги и дым, рядом с жителями лидер группы «Бумбокс» Андрей Хливнюк. «Просто хотелось выйти и сказать два слова поддержки, и поблагодарить за то, что вы есть», – сказал певец.

Враг бросает тысячи снарядов, но воины уже привыкли вовремя уходить в укрытие. Враг же пытается попасть именно туда. На одной из позиций прилет вызвал пожар, люди не пострадали, но в это укрытие один из военных спрятал своего пса. Его звали Брис и в свои семь месяцев он пришел на войну вместе с хозяином. Брису было три года и он тоже погиб в бою.

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