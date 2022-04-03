Села в оккупированной Херсонской области без продуктов, лекарств и воды: Денисова обратилась в ООН

Села в оккупированной Херсонской области без продуктов, лекарств и воды: Денисова обратилась в ООН

Люди умоляют о помощи.

На территории временно оккупированной Херсонской области села находятся без связи, электричества, лекарства и воды. В области разграблены магазины, разрушены дома и людям не дают возможности эвакуироваться. Омбудсменко Людмила Денисова обратилась в ООН учесть эти факты совершения РФ военных преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине.

Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.

"Под постоянными обстрелами — вражеской артиллерии Станиславская община. Поселок со знаменитыми глиняными скалами, которые туристы назвали украинским Гранд каньоном. Станислав — полуразрушен. Нет связи с другими селами общины. Уничтожено большинство домов и школу. Люди вынуждены жить в разбитых домах, в подвалах. Они молят о возможности эвакуироваться, но оккупанты не дают людям уехать. Третью неделю в оккупации жители Высокополья. Люди остаются без водоснабжения, света, газа, у многих закончилась еда. По поселку постоянно ведется огонь оккупантов, многие здания полностью разрушены. Рашисты грабят, похищают и убивают мирных жителей. Отбирают документы и мобильные телефоны", — написала омбудсмен.

Людмила Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты совершения РФ военных преступлений и преступлений против человечности и нарушений прав человека в Украине.

Ранее стало известно, что во временно оккупированном Херсоне критически не хватает продовольствия и медикаментов. В особой группе риска оказались новорожденные дети, которым не хватает детского питания и средств гигиены, а также тяжело больные люди.

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