Селезнев о форсировании Днепра: это нереально, но диверсионные группы РФ могут попробовать

Российские военные / © Associated Press

Реклама

Военный эксперт, полковник запаса ВМС ВСУ Владислав Селезнев заявил, что массовое форсирование Днепра российскими оккупантами пока нереально, даже несмотря на морозы и частичное замерзание реки .

Об этом он сказал в эфире Украинского Радио, комментируя опасения жителей Херсона из-за леда на Днепре.

"Бронетехника по льду — это нереально"

По словам Селезнева, враг может попытаться воспользоваться погодными условиями, но речь идет только о действиях малых или сверхмалых штурмовых групп или диверсионно-разведывательных подразделений.

Реклама

В то же время, передвижение по кризису бронетехники или танков он назвал нереальным.

Эксперт подчеркнул, что сейчас поле боя остается "прозрачным", а любое накопление сил и техники на левом берегу Днепра фиксируется раньше времени.

Украинские силы видят подготовку врага

Селезнев отметил, что любые приготовления россиян к возможному форсированию не останутся незамеченными, после чего по противнику работают украинские операторы дронов и артиллерия.

Также он напомнил, что оккупанты уже раньше пытались атаковать острова в дельте Днепра, однако несли потери и не добились успехов.

Реклама

Угроза на островах и беспилотные катера

Комментируя сообщения о возможном использовании россиянами беспилотных катеров, Селезнев заявил, что острова на Днепре в основном находятся в так называемой серой зоне, где любые подразделения хорошо видны с воздуха, а корректировка артиллерии позволяет быстро уничтожать цели.

Он также подчеркнул, что такие катера могут действовать только на открытой воде, а украинские дроны часто уничтожают даже скоростные цели.

Ситуация у Степногорска остается сложной

Отдельно эксперт обратил внимание на боевые действия в районе Степногорска, где россияне пытаются продвигаться по побережью бывшего Каховского водохранилища, обходя украинские позиции западнее.

Впрочем, по его словам, там преимущественно действуют небольшие штурмовые группы или ВРГ, без признаков масштабной концентрации сил.

Реклама

Логистика россиян усложнена

Селезнев добавил, что зимние условия и отсутствие зеленки делают перемещение российских сил более заметным, а логистика окупантов значительно усложнена. Украинская разведка и дроны могут фиксировать движение врага на значительном расстоянии.

Напомним, что ранее речь шла о том, перейдут ли россияне замерзший Днепр: военный оценил угрозу прорыва .