Сели ужинать - и раздался взрыв: политик из Колумбии рассказал, как выжил во время ракетного удара по Краматорску

Российская террористическая армия вечером 27 июня нанесла ракетный удар по Краматорску, из-за которого погибли 12 человек. Среди пострадавших от атаки трое иностранцев — жители Колумбии, которые на момент обстрела находились в пиццерии.

Об этом пишет BBC.

Один из потерпевших колумбийский политик Серхио Харамильо рассказал, что в тот вечер они заказали еду и только сев ужинать, услышали взрыв.

"Мы сидели под стеклянной крышей, которую разнесло. И ты сидишь и видишь все эти обломки, летящие, как в замедленной съемке перед твоими глазами, и пытаешься понять, что происходит. Так это было, так это чувствуется", – рассказал Серхио Харамильо.

Он отметил, что при взрыве ему повредило ногу, однако травма не тяжелая. Серхио Харамильо является основателем организации Aquanta Ucraina (Держись Украина – группа поддержки Украины в Латинской Америке). Он осудил войну России против Украины и российскую армию за террористические атаки по гражданским.

"И когда страна, которая это делает, является одним из крупнейших военных государств мира и одним из постоянных членов Совета безопасности, который, по идее, отстаивает международное право, вы видите, что дело плохое. Я это увидел. Это ресторан, пиццерия, и, честно говоря, на войне вы не бьете ракетой по ресторану, если, конечно, вы не ведете себя как террористическое государство", – сказал колумбийский политик.

Напомним, российская террористическая армия вечером, 27 июня, запустила ракету "Искандер" по пиццерии в Краматорске. В тот момент там было очень многолюдно. Из-за терроризма РФ погибли 12 человек, еще много пострадало.

После этого СБУ разыскала корректировщика российской ракеты. Им оказался местный житель, признавшийся в содеянном.

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