"Селидовская мясорубка": Коваленко рассказал об огромных потерях оккупантов

Попытки захвата Селидово каждый день стоят россиянам роты солдат убитыми и ранеными.

Город Селидово Донецкой области уже более двух недель штурмуют российские захватчики. Оккупанты ведут наступательные действия одновременно с нескольких сторон, но украинские защитники держат оборону.

О потерях оккупантов на Селидовском направлении рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

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"В районе Селидово российские оккупационные войска в сутки теряют до роты и больше, без возможности прорваться в город. Селидовская мясорубка", — отметил Коваленко.

Напомним, вражеские штабы на Донетчине каждый день гонят вперед новые группы российских штурмовиков. Для большинства из которых — это дорога в один конец.

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