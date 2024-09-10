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"Селидовская мясорубка": Коваленко рассказал об огромных потерях оккупантов

"Селидовская мясорубка": Коваленко рассказал об огромных потерях оккупантов

Оккупанты ежедневно штурмуют Селидово и несут огромные потери / Фото: Associated Press

Попытки захвата Селидово каждый день стоят россиянам роты солдат убитыми и ранеными.

Город Селидово Донецкой области уже более двух недель штурмуют российские захватчики. Оккупанты ведут наступательные действия одновременно с нескольких сторон, но украинские защитники держат оборону.

О потерях оккупантов на Селидовском направлении рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

"В районе Селидово российские оккупационные войска в сутки теряют до роты и больше, без возможности прорваться в город. Селидовская мясорубка", — отметил Коваленко.

Напомним, вражеские штабы на Донетчине каждый день гонят вперед новые группы российских штурмовиков. Для большинства из которых — это дорога в один конец.

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