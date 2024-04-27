"Село имеет определенное тактическое значение для РФ": военный о продвижении врага возле Очеретино

Военнослужащий ВСУ и эксперт по вопросам национальной безопасности Иван Варченко рассказал о ситуации возле Очеретино Донецкой области. По его словам, вклинивание противника в населенный пункт имеет определенное тактическое значение для россиян.

Об этом он сказал в эфире "Эспрессо".

"Что касается ситуации возле Очеретино, то вклинивание противника имеет определенное тактическое значение для россиян, но не больше. Потому что мы понимаем, что зашедшие в этот клин с большой вероятностью смертники, которые оттуда не вернутся", — рассказал он.

По его словам, противник смог продвинуться в Очеретино из-за нехватки боеприпасов, которыми ВСУ могли бы сдерживать российскую орду на дальних подступах, в том числе и по селу Очеретино.

"Что касается Очеретино, то сегодня, 27 апреля, утром была информация от Генштаба ВСУ, что этот населенный пункт под контролем Украины. На одной трети стоит российская орда, ведется работа по ее уничтожению. Доверяем тому, что идет от украинских военных источников по ситуации на фронте", — подчеркнул Иван Варченко.

Напомним, издание The Daily Telegraph писало, войска РФ раздвинулись в Очеретино из-за ошибки в ротации ВСУ.

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