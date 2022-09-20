Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Село-призрак: ВСУ показали, как выглядит освобожденное от оккупантов Богородичное (видео)

Дата публикации
Просмотры
4649
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Село-призрак: ВСУ показали, как выглядит освобожденное от оккупантов Богородичное (видео)

Населённый пункт недавно был освобожден подразделениями ДШВ ВС Украины.

Украинские бойцы показали, во что российские оккупанты превратили село Богородичное Донецкой области.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном телеграм-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Село-призрак. Дома разбиты, дороги усеяны огромными воронками и всюду разбросаны вещи российских захватчиков. Так выглядит село Богородичное Донецкой области, недавно освобожденное подразделениями ДШУ ВС Украины", — говорится в сообщении к видео.

Отмечается, что в районе этого населенного пункта шли жесткие бои. Российские оккупанты долгое время проживали в монастыре. По церковным зданиям был нанесен удар противником уже после того, как украинские воины взяли село под свой контроль и провели зачистку от недобитков, отметили в ДШУ ВСУ.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 209-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также:

Первые кадры из освобожденного Святогорска - руины и разбитая техника остались от оккупанта

Первые кадры из освобожденного Святогорска - руины и разбитая техника остались от оккупанта

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация