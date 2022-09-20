Село-призрак: ВСУ показали, как выглядит освобожденное от оккупантов Богородичное (видео)

Украинские бойцы показали, во что российские оккупанты превратили село Богородичное Донецкой области.

Соответствующее видео было опубликовано на официальном телеграм-канале Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

"Село-призрак. Дома разбиты, дороги усеяны огромными воронками и всюду разбросаны вещи российских захватчиков. Так выглядит село Богородичное Донецкой области, недавно освобожденное подразделениями ДШУ ВС Украины", — говорится в сообщении к видео.

Отмечается, что в районе этого населенного пункта шли жесткие бои. Российские оккупанты долгое время проживали в монастыре. По церковным зданиям был нанесен удар противником уже после того, как украинские воины взяли село под свой контроль и провели зачистку от недобитков, отметили в ДШУ ВСУ.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 209-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения инфраструктуре.

Читайте также: