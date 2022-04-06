Селяне на Черниговщине под оккупацией были вынуждены пить техническую воду и печь лепешки из корма для животных

Селяне на Черниговщине под оккупацией были вынуждены пить техническую воду и печь лепешки из корма для животных

Люди с ужасом вспоминают устрашение россиян.

Населённые пункты на восточном направлении от Киева приходят в себя от российской оккупации. Захватчики оставляли за собой десятки сожженных домов, груды изуродованной техники и воспоминания местных о самом страшном месяце в жизни.

Об этом говорится в ТСН.

На столичных Позняках волонтеры устраивают автомобили с провиантом. Отправляются в поселок Новая Басань, на границе Киевщины и Черниговщины. Дорога, которая в мирное время занимает от силы час, сейчас нужно три.

Оля показывает последствия месячного хозяйничания россиян. Один из оккупантов облюбовал себе во дворе огневую точку – в туалете. «В туалете у нас кто-то засел, я не знаю, снайпер или кто он там», — рассказывает женщина.

Все время оккупации она сидела дома. Несколько раз "асвабадители" приходили требовать консервации и хлеба.

"Хлеб печь умеешь?" Говорю, что нет, что я ему скажу, что я хлеб умею печь? И соседи умеют, там два повара, что же ему хлеб буду печь, вы о чем? Я сидела техническую воду, пила, потому что не просила, чтобы они мне воды принесли», — рассказывает женщина.

Но даже для себя печь не было как, мука – закончилась. Селянам приходилось делать лепешки из того, чем обычно кормят скот. «Перетолкли и вот лепешки какие-то на соде, там чуть-чуть соды было, делали из дерти, а с чего же», — добавляет женщина.

Вокруг волонтерской машины уже через несколько минут роется толпа местных. Пакеты с продовольствием и лекарствами здесь очень актуальны, потому что магазины до сих пор не работают. В очереди люди рассказывают, что пришлось пережить в оккупации. «Говорит, как ваши начнут нас наступать, я тебя подожгу. А старшая стоит и просит: «Дядя, не забирайте нашего папу», — рассказывает местная жительница.

Новую Басань наши армейцы освободили почти мгновенно. Дрон снял уникальные кадры, как украинский танк, один на один ведет бой с колонной рашистов. Враг вообще не понимает, откуда по нему прилетает, потому хаотично обстреливает все вокруг.

«Быстро, за 2 часа они обработали их, 2 часа и все было сделано, молодцы ребята», — рассказывают местные жители.

Населённые пункты на восточном направлении от Киева приходят в себя от российской оккупации

На улицах результаты работы украинских военных — вражеские БТРы до сих пор догорают во дворах.

По себе рашисты оставили кучу неразорванного железа. Армейцы прочесывают улицу за улицей, чтобы здесь снова ходить было безопасно. Ну и трофеи — во время освобождения Басани россияне бросили свой танк, который предварительно посадили в грязь. Над машиной уже колдуют наши механики. Говорят, повреждений почти нет – там подкрутить, здесь залить воду и броню снова на ходу. Еще день-два и этот танк будет бить своих бывших владельцев.

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