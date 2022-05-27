Селяне рядом с белорусской границей наблюдают за пролетами ракет и проводят собственную разведку

Очередные движения со стороны Беларуси угрожают ракетными ударами, и жители пограничных сел воочию видят, как ракеты летят над домами.

Жители тамошних сел о том, что происходит в соседней стране, узнают и благодаря своей разведке, говорится в ТСН.

А пока разводят хозяйство и максимально засаживают огороды и поля. Не только для себя, говорят, а чтобы была возможность в тяжелое время поделиться с украинцами, которые из-за войны нуждаются в пище. Хотя и сами поглядывают часто, не летит ли случайно и не движется ли враг от границы…

«Все на улицу выбежали, так над нашим домом летело 2 штуки. Сказали, что бомбят. Я испугалась, и мы все шли в подвал», — рассказывают жители об увиденных в воздухе ракетах.

Также читайте На Николаевщине военные гонят врагов из украинских сел и ужасаются оттого, что те оставляют после себя

Не только ракет, но и вероятного наступления из когда-то дружественной Беларуси, подыгрывающей России в войне, ожидают в приграничных селах. Особенно, когда по ту сторону раздается бряцание оружия. В украинском Генштабе каждый день информируют: «Увеличивается угроза ракетных и авиационных ударов по объектам нашего государства с территории республики Беларусь. Агрессор переместил ОТРК «Искандер-М» в Брестскую область, усиленно ведут разведку, разворачиваются дополнительные подразделения в приграничных районах Гомельской области», — отмечает спикер Генштаба ВСУ Александр Штупун.

Следовательно, в военной администрации в частности пограничной Ровенщины в очередной раз напоминают, наших военных не снимать на видео и не фотографировать. И даже по телефону размещение не обсуждать.

«Мы должны понимать, что пограничная область может быть объектом и прослушивание даже врагами наших абонентов», – уверяет руководитель Ровенской областной военной администрации Виталий Коваль

Но паниковать не стоит – за границей следят пристально. Чтобы враг не прошел, кроме мер от наших военных, заминированы лесы и ловушки для оккупантов от знатоков полесского края, местные еще и проводят собственную разведку в Беларуси. «На сколько мы слышим, то уже массово начинают военнослужащие разрывать контракты, увольняются из армии и уезжают за границу. Потому что они не хотят идти сюда воевать», – говорит глава ОТГ Алик Новик.

Информацию, говорят, узнают из первоисточников – от белорусов, осознающих, что воевать с Украиной не нужно. Получают информацию и как продвигаются военные учения в соседней стране и как пропагандисты распространяют фейки. «Ходят слухи, что нам нужны Гомельская и Брестская область. Так она нам не нужна. Мы на своей земле себя нормально чувствуем», – добавляет голова.

Чужого не нужно, говорят и чиновники, и военные, и местные, но своего никто не отдаст. «Здесь дорога только одна. И, не дай Бог, если сюда придут с мечом, то здесь была совсем другая война. За западные рубежи не переживайте, все хорошо», — говорит местный житель Иван.

Читайте также:

Уцелевшие жильцы многоэтажки в Харькове, в которую попал "Ураган", рассказали об ужасе пережитого

На Запорожье люди бегут из-под обстрелов в отдаленные деревни, но снаряды догоняют и там

Лукашенко 28 лет инвестировал в спецподразделения для разгона митингов, но не в армию, поэтому воевать некому — журналист