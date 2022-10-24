Селяне в Кировоградской области собственными силами отремонтировали многоквартирный дом для переселенцев

С начала войны население Пантазиевки выросло почти на две сотни жителей.

В селе Кировоградской области местные жители собственноручно реконструируют многоквартирный дом для переселенцев, говорится в ТСН.

Людям, которые сбегали с линии столкновения в Пантазиевку, отдали все пустые дома, а когда поняли, что жилья на всех не хватает, — взялись за реконструкцию многоквартирного дома.

В трехкомнатную только что отремонтированную квартиру заселилась семья из Краматорска, их семь человек. От российских обстрелов были вынуждены бежать несколько поколений.

В Краматорскую еду готовили на костре у своей многоэтажки, а ныне радуются воде из крана. "Люди хорошие помогли. Соседи нам и кровать, и стулья давали, и к дорожкам, и продуктам иногда просто приносят. Поэтому здесь без слов", — говорит Костя.

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До войны в Пантазиевке жили семьсот человек. От "русского мира" сюда убежало еще почти две сотни. Сначала беженцев селили в пустые дома, а когда места не хватило, в общине взялись за реконструкцию стоящего пустырем 16-квартирного дома. Когда-то двухэтажку строили для работников социальной сферы, но со временем жильцы съехали. Пустыми остались квартиры на балансе сельсовета.

Крыша, стены и окна есть, а все остальное пришлось делать за свой счет сельсовету. Провели водопровод, полностью восстановили дырявую канализацию. Материалы были закуплены местными фермерами, а вот ремонты в квартирах селяне делают своими руками.

Заселить сюда можно еще десяток семей, были бы деньги на материалы на дальнейшие ремонты. В сельсовете тем временем размышляют о статусе этого жилья. Глава говорит, если гости захотят остаться в деревне и после войны, нет преград для того, чтобы они получили квартиры навсегда. Если же вернутся домой – в их комнаты заселят других, кому нужно жилье.

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