Селяне копали прошлогоднюю морковь, их накрыла артиллерия РФ: Черновол – об ужасах войны для гражданских

Черновол рассказывает, что не так далеко от "передка" местные не только выживают, но и ведут хозяйство.

Украинская военнослужащая, экс-нардеп Татьяна Черновол рассказала о тяжелой жизни гражданских на линии фронта.

Об этом она написала в Facebook.

Черновол признала, что у военных на линии фронта не всегда комфортные отношения с гражданскими.

"С одной стороны, мы им не доверяем, с другой – нам перед ними стыдно и неловко, потому что зона их жизни для нас – линия фронта и фортификационная линия", – говорит экс-нардеп.

Черновол рассказывает, что не так далеко от "передка" местные не только выживают, но и ведут хозяйство.

"После прилета танкового снаряда в дом они переселяются в летнюю кухню. Покрывают крышу и окна клеенкой, мусор собирают со двора. Отдельная кучка кирпича, отдельно стекло, отдельно ветки. Обсапывают выжженное, подвязывают виноград возле разрушенного дома. Руины. Смотришь на такие села – сердце кровью обливается и гордостью. Вот украинские хозяева", – отмечает она.

Несмотря на войну и заминирование, украинцы на прифронтовых территориях пытаются даже засевать поля и собирать урожай.

Поля, покрытые минами и обломками ракет, распахивают и засевают, обозначая опасные места.

Поле возле фронта / Фото: Татьяна Чорновол

Однако часто это завершается трагически.

"Чтобы хоть как-то заработать деньги на хозяйство, на ремонты после обстрелов, невыехавшие селяне организовались и решили собрать с поля прошлогоднюю морковь. Зима была теплая, морковь, невыбранная осенью, весной не пропала. Поле – 6 км до врага, осенью выбирать было страшно, весна заставила… В конце концов, это же деньги, которые им так нужны… И вообще это святое, украинское – главное, чтобы не пропало.

Столько дней морковь копали: холод, дождь, ранняя весна. Морковь была сложена в мешки в поле. Осталось последнее – два трактора пришло. Люди мешки на прицепы бросили – здесь их вражеская арта и накрыла. Убитые, раненые, сожженная техника, морковь по всей дороге... Я не могу продолжать, мне так больно за этих людей", – рассказала Черновол.

Ранее сообщалось, что 3 мая в Херсоне Россия убила 23 человека и еще полсотни ранила.

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