Селят в музеях и в собственных домах по десять человек: как жители Днепропетровской области встречают переселенцев

Селят в музеях и в собственных домах по десять человек: как жители Днепропетровской области встречают переселенцев

С начала полномасштабного вторжения России в Украину многим украинцам пришлось покинуть свои дома, чтобы спастись от оккупантов.

В частности, многим жителям востока Украины пришлось переехать в Петриковскую общину Днепропетровской области.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Там уже разметили более двух тысяч переселенцев. Фактически каждый 10-й житель поселка ныне бежал от войны. Более того, этих людей уже называют будущими петриковцами. В частности, сейчас людно на этно-хуторе Казацкая Сечь. Однако вместо привычных туристов здесь теперь переселенцы.

"Никто не думал, не думал, а так получилось. И сын сразу сказал, надо принимать людей", — рассказывает хозяйка на этно-хуторе Наталья Ламза.

На хуторе глиняные хаты под соломенными крышами. До начала войны это были дома-музеи, а теперь они служат убежищем. Более 30 человек живут здесь с марта. Среди них и Татьяна, с двумя детьми, младшему - всего лишь пяти месяцев. Под обстрелами бежали из Волновахи, которая сейчас полностью разрушена.

"Мы ехали, как говорится, в никуда, где мы будем ночевать, лишь бы не под обстрелами. Это дом, ему 160 лет по документам, но он стоял еще задолго до документов. Под соломенной крышей. Никогда не думала, что мы так будем жить, но это лучше, чем в подвале", – говорит Татьяна.

Живут здесь переселенцы из разных городов сейчас как одна семья. Даже едят из одного казана.

"Большой на 50 человек борщ, готовим казан большой, или молочное готовим, а нас хозяйки приносят бесплатно молоко", – говорит Наталья Ламза.

Как одна семья живут и в доме Маргариты. Ее муж сейчас на фронте, у нее же свой фронт – волонтерский. Когда в общину начали прибывать первые беженцы, сразу взяла восьмерых из Волновахи и собаку.

"Сначала думала, как разметить. Спасибо, что есть пляжные шезлонги. Поэтому я спала здесь на шезлонге. Дети говорили, что нам в погребе хорошо, только дать обогреватель", — говорит Маргарита.

В общей сложности Петриковская община приняла более 2 тысяч 200 переселенцев. Большинство живет у местных жителей. Кто-то в коммунальных заведениях. Класс английского языка превратился в квартиру и офис для медиков из Донецкой области.

"Мы здесь в классах разместились, проживаем и работаем — все вместе", — говорит Александр Овчаренко, начальник отдела здравоохранения Покровская.

А врач из Славянска смогла даже трудоустроиться. Она рентгенолог, а местная больница нуждалась в таком специалисте. Выехала сюда с полуторагодовалым сыном.

"Сразу я устроилась сюда на работу, коллектив очень хороший, чувствую себя как дома", — говорит Екатерина Кулинченко, врач-рентгенолог.

В общине практически каждый 10-й житель – переселенец. Удерживать всех не просто, признается глава общины. Однако выход был найден.

"С первых дней, когда еще не так было налажено волонтерское движение, все приняли решение, что работники бюджетных учреждений – все сдают на благотворительный фонд однодневную заработную плату", – говорит Наталья Коваленко, поселковый председатель Петриковки.

За эти деньги закупают продукты и другие необходимые вещи. А для трудоустройства начали привлекать эвакуированные предприятия. Готовят и земельные участки под строительство жилья. Потому что понимают, что большинство людей здесь останутся. Возвращаться им просто некуда.

Переселенцев поселили в 150-летних домах под соломенными крышами

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