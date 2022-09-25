Семь месяцев войны Украине: в видео показали изменения на карте боевых действий

Украинские военные изобразили в коротком видеоролике изменения на карте боевых действий в течение семи месяцев развязанной Россией войны.
Соответствующая видеозапись в Сеть выложил СтратКом ВСУ.
Так, на десятисекундном ролике можно проследить, как защитники Украины успешно осуществляли свое контрнаступление для освобождения территорий государства от российских оккупантов.
Напомним, в телеэфир в оккупированном Крыму была запущена видеозапись с обращением президента Украины Владимира Зеленского. В ролике он призвал мобилизованных российских военных сдаваться в плен или убегать.
Заметим, в контексте мобилизации в России издание Der Spiegel объяснило, почему президент Владимир Путин поставил на войну против Украины все.
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