Она заявила, что похищенный россиянами мальчик, гонялся за ее детьми с криками "съем москаленка".

Российская так называемая уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова, разыскиваемая Международным уголовным судом за похищение украинских детей, пожаловалась на мальчика из Мариуполя, которого она "усыновила".

Об этом она заявила на пресс-конференции, информируют российские средства массовой пропаганды.

Да, она заявила, что якобы украденный мальчик при Мариуполе бегает за ее детьми с криками "съем москаленка".

"Трудно реагировать, когда твой ребенок бегает за младшими детьми и говорит: "Съем москаленка", но я понимаю, что это связано не с ним, а с восьмилетней пропагандой, которая была на территории Мариуполя. Но мы сейчас любим друг друга", — заявила она.

Напомним, ранее сообщалось, что российские спецслужбы в очередной раз своими действиями подтвердили похищение украинских детей. Они на границе РФ с Белоруссией не пустили в Украину подростка Богдана Ермохина.

Кроме того, мы ранее информировали, что спикер российского МИД Мария Захарова отреагировала на то, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест диктатора Владимира Путина.

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