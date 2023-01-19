Семь областей Украины были под обстрелами РФ, есть раненые мирные люди: какая ситуация в регионах 19 января

Прошедшие сутки, ночь и утро 19 января во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не перестает совершать. Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра 19 января.

Запорожская область

Оккупанты произвели 153 обстрела 17 населенных пунктов Запорожской области за последние сутки, зафиксировано 28 сообщений о разрушении.

Звук, всколыхнувший ночью областной центр — это вражеский огонь, направленный на Матвеевскую громаду. Ракета С-300 упала в поле, от взрыва в местном образовательном учреждении и зданиях рядом выбило все окна. К счастью, без жертв.

Днепропетровская область

"Градами" и тяжелой артиллерией обстреляли россияне Никопольщину этой ночью. Более 30 смертоносных снарядов прилетели в две громады — Красногригорьевскую и Марганецкую. Предварительно люди не пострадали.

Повреждены частные дома и хозяйственные постройки. Выяснение последствий еще продолжается.

Харьковская область

Оккупанты продолжают обстреливать приграничные населенные пункты Купянского, Харьковского и Чугуевского районов Харьковщины. За прошедшие сутки под вражеским артиллерийским и минометным огнем были Купянск, Двуречная, Волчанск, Красное, Каменка, Чугуновка, Табаевка и другие города и села области.

В Купянске в результате обстрелов повреждены жилой дом и частное предприятие. В поселке Двуречная Купянского района поврежден частный дом, горели хозяйственные постройки. В Волчанске Чугуевского района враг обстрелял два двухэтажных многоквартирных дома: выбиты окна и разрушена крыша. Есть попадание в амбулаторию.

В поселке Вильча из-за обстрелов оккупантов повреждены 5 частных домов. Был "прилет" в "Волчанский гериатрический пансионат", повреждены окна корпуса. Также зафиксировано попадание вражеских снарядов в детский сад.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Николаевская область

Вчера, 18 января, в 11:32 и 12:20 враг наносил артиллерийские удары по акватории и береговой полосе Очаковской громады. Пострадавших нет.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Херсонская область

По информации Херсонской ОВА, российские захватчики 56 раз атаковали Херсонщину. Били из артиллерии, РСЗО и минометов. Херсон 19 раз оказывался под российскими обстрелами. Вражеские снаряды попали в образовательное учреждение и жилые дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов 4 человека получили ранения разной степени тяжести.

Донецкая область

На Волновахском направлении в течение суток россияне совершали постоянные обстрелы Угледара — повреждены 6 домов. Также в громаде дважды обстреляна Богоявленку - без жертв.

На Донецком направлении интенсивные обстрелы были в Очеретинской громаде: накануне вечером россияне попали в детсад в Орловке, а утром обстреляли Веселое и Красногоровку. Громко прошли ночь и утро в Авдеевке: город подвергся 4 артобстрелам и 2 обстрелам из "Градов". Объемы разрушений устанавливаем.

На Горловском направлении один человек ранен в Ивановском Бахмутской громады. В громаде повреждены 2 дома и админздание. Еще 1 дом поврежден в Плещеевке Константиновской громады. Постоянные обстрелы в Соледарской громаде: страдают Парасковеевка, Раздолевка, Федоровка и окрестности Соледара, в Васюковке повреждены 3 дома.

На Лисичанском направлении зафиксированы обстрелы Северской и Лиманской громад: повреждены 4 дома в Закотном.

За 18 января россияне ранили 4 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке, Хромовом, Ивановском и Часовом Яру.

Луганская область

Враг вел огонь в районах Новоегоровки, Невского, Червонопоповки и Дибровы Луганской области, а также бмл по Стельмаховке. В районе Дибровы на подступе к Кременной сейчас идут тяжелые бои.