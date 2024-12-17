Семь областей Украины должны усилить строительство фортификаций – Сырский

Сырский сообщил, что к строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечена 21 областная военная администрация.

Главком ВСУ Александр Сырский отметил важность строительства инженерно-фортификационных сооружений (ИФС).

Об этом Сырский сказал, обращаясь к представителям местных властей на заседании Конгресса местных и региональных властей под председательством президента Зеленского.

По его словам, строительство ИФС было распределено на три этапа.

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"Сейчас идет работа на финальном этапе. В его рамках Вооруженные Силы уже завершают реализацию поставленных задач, ГССТ (Государственная специальная служба транспорта) – нужно ускорить работу", – говорит главком.

Сырский сообщил, что к выполнению задач по строительству военных инженерно-технических и фортификационных сооружений привлечены 21 областная военная администрация и подрядные организации. Он призвал семь областей усилить работу по направлению фортификаций. Какие именно области, главком не уточнил, но, скорее всего, речь идет о прифронтовых и северных регионах.

Ранее издание Financial Times сообщило, что недостроенные укрепления Украины способствуют продвижению россиян.

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