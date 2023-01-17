Семь областей Украины оказались под огнем российских оккупантов: какая ситуация в регионах 17 января

Прошедшие сутки, ночь и утро 17 января во многих регионах Украины были с обстрелами, которые Россия не перестает совершать. Какая ситуация в регионах по состоянию на 9:00 утра 17 января.

Запорожская область

Ночью российские оккупанты обстреляли частный сектор в Запорожской области. Поступило сообщение о разрушении 64 объектов гражданской инфраструктуры. В частности, этой ночью враг совершил артиллерийский обстрел Беленьковской громады. В результате попадания снарядов 120 мм в сектор частной жилой застройки повреждены три дома, дворовые сооружения и автомобили. К счастью, все люди остались целыми.

Днепропетровская область

На Никопольщине не было тихой ночи. Россияне трижды ударили по району с тяжелой артиллерии. Под огонь попали три громады – Покровская, Никопольская и Красногригорьевская. Туда враг направил более 20 снарядов. Люди не пострадали. Последствия атаки выясняются.

Харьковская область

За прошедшие сутки враг продолжал террор мирного населения прифронтовых населенных пунктов Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области.

В Купянске обстрелами повреждены 2 пятиэтажных многоквартирных дома, 7 частных домовладений. Ранения получили 41-летний мужчина и женщина 65 лет. В Волчанске Чугуевского района от обстрелов пострадало здание Центральной районной больницы, повреждены 7 частных домов.

В поселке Белый Колодец Волчанской громады повреждены 3 частных дома и объект гражданской промышленности.

Николаевская область

Вчера, 16 января, в 22:53 враг наносил артиллерийские удары по населенному пункту Очаковской громады. В результате чего один человек погиб. Повреждены объект социальной инфраструктуры и жилые дома.

В Николаеве, Первомайском, Вознесенском и Баштанском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Херсонская область

По информации Херсонской ОВА, российские захватчики за сутки 102 раза атаковали Херсонщину. Били из артиллерии, РСЗО, минометов, танков и БПЛА. Херсон россияне обстреляли 36 раз – под огнем оккупантов в очередной раз оказались жилые кварталы города. Вражеские снаряды попали в здание интерната, больницу и жилые дома.

За прошедшие сутки из-за российских обстрелов один человек погиб, двое жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести.

Донецкая область

На Бахмутском направлении от огневого поражения врага пострадали, в частности, Выемка, Белогоровка, Соледар, Красная Гора, Парасковеевка, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области, в общей сложности более 15 населенных пунктов.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. На Новопавловском направлении были обстреляны Угледар, Никольские Дачи и Большая Новоселка Донецкой области.

Ночью российские оккупанты дважды ударили ракетами по промзоне Краматорска Донецкой области. В результате вражеской атаки никто не пострадал.

За 16 января россияне убили двух мирных жителей Донбасса: в Бахмуте и Северном. Еще один человек в области получил ранения.

Луганская область

За прошедшие сутки россияне обстреливали Новоселовское, Андреевку, Макеевку, Кременную, Диброву, Терны и Ямполевку Луганской области. В то же время подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районе Белогоровки. Возле Кременного и Сватового ВСУ продвигаются вперед.