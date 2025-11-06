ТСН в социальных сетях

Война
195
1 мин

Семь попыток под огнем: Зеленский рассказал об уникальной операции военных медбатальона

После семи попыток военные 1-го отдельного медицинского батальона смогли эвакуировать собрата под обстрелами, чем сохранили ему жизнь.

Вера Хмельницкая
Семь попыток под огнем: Зеленский рассказал об уникальной операции военных медбатальона

Зеленский рассказал об уникальной операции украинских воинов / © Associated Press

Президент Украины Владимир Зеленский наградил военных 1-го отдельного медицинского батальона, эвакуирующих раненых на востоке Украины. Они не оставили усилий и с седьмой попытки смогли вытащить раненого собрата.

Об уникальной операции сообщил президент 6 ноября.

Глава государства подчеркнул, что этот случай демонстрирует несокрушимость и преданность украинских защитников, которые до последнего борются за жизнь своих товарищей даже в самых сложных условиях фронта.

«Они провели чрезвычайно сложную и уникальную операцию: под сильным огнем россиян с помощью наземного комплекса сделали семь попыток, чтобы извлечь раненого бойца. И седьмая стала успешной. Сейчас воин в безопасности, проходит лечение», — рассказал Зеленский.

Президент поблагодарил воинов, медиков и всех, кто ежедневно спасает жизнь на передовой, и подписал указ о награждении государственными наградами военных 1-го отдельного медицинского батальона, эвакуирующих раненых на востоке Украины.

Напомним, ранее речь шла о том, что Украина приняла военно-политическое решение удерживать Покровское направление максимально долго. Для этого в район будут переброшены все доступные резервы.

Тем временем РФ стянула 170 тыс. оккупантов под Покровск. Украинский защитник сообщил, что в самом городе ситуация сейчас «надтяжка».

195
