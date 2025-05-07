Семь взрывов и пожар: дроны СБУ атаковали два завода ВПК в Московской области

Дроны СБУ успешно поразили ключевые оборонные заводы РФ Фото предоставлено источниками

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«Бавовну» в России в ночь на 7 мая вызвали дроны Службы безопасности Украины. Они успешно атаковали и поразили ключевые оборонные заводы РФ — «Базальт» и «Сплав».

Об этом сообщает ТСН.ua со ссылкой на источники в спецслужбах.

Что известно об атакованных заводах ВПК в России

Отметим, что завод «Базальт» — это главное оборонное предприятие страны-агрессора по изготовлению вооружения и боеприпасов для всех родов войск. Предприятие расположено в населенном пункте Красноармейск Московской области. Там местные жители насчитали минимум 7 взрывов, после которых начался пожар.

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Завод «Сплав» — единственное в РФ предприятие, которое проектирует и разрабатывает реактивные системы залпового огня и патроны. Предприятие находится в городе Тула.

После «прилета» БпЛА на территории предприятия возник сильный пожар и задымление.

Кроме того, движение украинских дронов заставило россиян ввести на территории Московской области «план ковер», предусматривающий закрытие аэропортов. Это создало транспортный коллапс. Авиакомпании отменили сотни рейсов.

«В отличие от россиян, которые бьют по жилым многоэтажкам в мирных городах, СБУ работает четко по военным объектам, которые помогают врагу совершать вооруженную агрессию против Украины. Работа над ослаблением военных возможностей россии будет продолжаться и дальше», — сообщает источник в СБУ.

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Напомним, впервые в истории украинский дрон Magura уничтожил вражеский истребитель в Черном море.

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