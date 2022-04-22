Семье анестезиологов, которым пришлось второй раз бежать от войны, подарили квартиру в Кропивницком

Семье анестезиологов, которым пришлось второй раз бежать от войны, подарили квартиру в Кропивницком

Супруги врачей-анестезиологов из Луганщины и двое их маленьких детей отныне имеют собственную двухкомнатную квартиру в Кропивницком, ее подарили городские власти.

Им дважды пришлось бежать от войны и наконец-то поселились в центре Украины. История семьи, которая в очередной раз начинает жизнь с нуля, в ТСН.

Когда Елене подарили квартиру, она плакала, ведь уже и не мечтала о собственном жилье. Супруги врачей остались без дома в начале полномасштабной войны. Восемь лет назад так же наспех они покидали оккупированный Луганск.

«Впервые, дочери года не было, нам пришлось бежать в 14 году, второй раз – сыну года нет, тоже пришлось бежать. Страшнее всего оказаться, не Дай Бог, на оккупированной территории, не в своей стране», — говорит Елена Бузаева.

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С началом полномасштабной войны из Северодонецка выезжали под обстрелами. Несколькодневная дорога до Кропивницкого была тяжелой. Собирались здесь отдохнуть и ехать дальше на запад, но потом передумали. «Здесь очень классные люди. Нам соседи начали приносить все, как узнали о нашей беде. Мы почувствовали себя здесь в безопасности и решили остаться дольше», — рассказывает врач.

Оба анестезиолога пригласили на работу в местную больницу, а врачебной семье город выделил двухкомнатную квартиру.

Пока у этой квартиры статус служебной, но если молодые врачи останутся работать в Кропивницком — жилье перейдет в их собственность. В этом же доме, утверждают в горсовете, еще 7 квартир, зарезервированных для медиков-переселенцев.

Дважды бежали от войны: супруги врачи с двумя детьми получили квартиру в Кропивницком

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