Семен Обломей мечтал лечить деревья, но война забрала его жизнь, однако дело воина будет жить в столичном ботсаду

Семен Обломей – третьекурсник Национального университета биоресурсов и природопользования, в первые дни полномасштабного вторжения ушел в армию и защищая Северодонецк, 21 июня, погиб в результате российского авиаудара.

Его знакомые называют Семена Обломея воином света, а еще человеком, умеющим мечтать и любившим природу. Семен оставил после себя не только память, но и растения, которые спасал и выращивал, говорится в ТСН.

На последнем интервью Семена на передовой, которое записал журналист Юрий Бутусов, рассказывает, что его позывной Сэм и что ему только недавно исполнилось 22 года.

«Это конечно, что был будущий или ученый, или преподаватель вуза, или человек возможно международного плана. Но проклятая война забрала таких людей», — говорит директор УНИ лесного и садово-паркового хозяйства Петр Лакида.

В учебном заведении бойца на табличке указали всех павших учащихся, среди них теперь и имя Семена. Но он живет не только в памяти.

В ботаническом саду в Киеве отец Семена сажает его деревце, а вода для полива растений в этом ботсаду – проект благотворительного фонда, к которому Семен Обломей присоединился больше года назад. «Семен чувствовал деревья, он очень много о них читал, изучал, этот проект в ботсаду – была часть его миссии, помочь деревьям», – говорит подруга Яна.

Семен очень любил природу и хотел помочь ей. Отвечал за закупки для системы полива, доставлял трубы на скейте, кстати, и на пары приезжал также на нем. Вместе с другими волонтерами копал траншеи. Благодаря и Семену, деревья в ботаническом саду будут иметь воду. «Он очень четко умел ставить цель и к ней двигаться. Он не просто мечтал, он составлял план. Всегда взвешенный, всегда уверен», – говорит доцент кафедры воспроизводства лесов НУБ Анна Лобченко.

Все знавшие Семена Обломея не представляли его с оружием из-за его мировоззрения. Но когда узнали, что он решил пойти в армию, поняли – таков его характер.

Сейчас у посаженного дерева Гинкго – книга со фотографиями Семена. Здесь ссылка на видео, которую он снял с друзьями. Незадолго до смерти Семен приезжал домой. Отпраздновал свой день рождения и женился, но рвался к друзьям на передовую. «Подружился с собратьями, с ними сроднился, потом сказал, что вот я на войне узнал, что такое настоящая мужская дружба. И вот последние слова, которые были написаны мне – Анна Алексеевна, я делаю то, что должен», — вспоминает его университетская наставница.

«Очень хотелось бы уже покинуть войну, если бы она покинула нас, пока война в такой активной фазе, я вижу себя полезным здесь. Вот такой путь», – утверждает Семен на своем последнем интервью.

Экзотическое дерево Гинкго билоба – никогда не стареет, такова его биологическая природа. Семен не смог его высадить сам, но оно будет расти тысячи лет. "Семен же его вырастил, а мы вместе с Семеном даем этому дереву возможность дальше жить", — говорят в ботсаду.

А еще Обломей мечтал стать арбористом – тот, кто лечит деревья. В Украине таких специалистов очень мало. Теперь его друзья и семья хотят положить начало стипендиальному фонду имени Семена, чтобы обучать этому делу таких же жаждущих природы людей.

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