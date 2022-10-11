Семейка оккупантов в трусах онлайн: бурят не может отключить краденую камеру видеонаблюдения

Семья оккупанта, очевидно, не поняла, что украл воин "второй армии мира".

Российский оккупант из Бурятии в Лимане Донецкой области украл камеру видеонаблюдения и установил ее внутри своего дома. Теперь владелец камеры в режиме онлайн может наблюдать за жизнью семейки захватчика.

Об этом в социальных сетях сообщил украинский блогер Ян Гордиенко.

Блогер рассказал, что из дома его друзей в Лимане оккупант из Бурятии украл камеру уличного наблюдения. Очевидно, житель России не знал, как пользоваться камерой и установил ее в комнате своего дома, как "сувенир". Владелец камеры видеонаблюдения заметил, что камера стала активной и включил ее.

Тогда он увидел, что его имущество теперь в Бурятии. Воин "второй армии мира" и его семейка явно не знают, как работает этот девайс, а потому установили камеру в комнате своего дома. Теперь владелец камеры наблюдает за своим реалити-шоу.

Российские оккупанты и мародерство

Российские оккупанты во время полномасштабной войны России против Украины массово воруют имущество украинцев. В начале войны стала известна история ликвидированного оккупанта Дениса Цыбенко, укравшего у украинцев золото, однако не успел довести награбленное своей жене, поскольку его уничтожили.

В селе Ивановка Черниговской области российский оккупант украл у девушки мобильный телефон. По возвращении в Россию он забыл выйти из ICloud, благодаря чему о нем узнала Сеть.

В одном из перехвативших СБУ российские оккупант признается, что воины "второй армии мира" воруют в украинцев даже магниты из холодильников, поскольку никогда раньше не видели такой "роскоши".

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