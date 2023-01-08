Семейный праздник не дома: украинцы в Польше рассказали, как отметили Рождество в этом году

Украинские беженцы в Польше мечтают о победе, мире и покое, и вспоминают, как весело и радостно всегда было на Рождество, до нападения Путина на их Родину.

Украинцы, которые были вынуждены из-за агрессии РФ уехать в Польшу, рассказали, как праздновали Рождество в соседней стране, приютившей их от пуль врага. Беженцы говорят, что, несмотря на то, что они в относительной физической безопасности особенно праздничного настроения в воздухе не чувствуется.

Об этом пишет RMF24.

Украинские беженцы признались, что некоторые из них празднуют по Юлианскому календарю, 7 января. Некоторые же отмечали Рождество 25 декабря, когда празднуют и католики, и православные, церкви которых перешли на Григорианский календарь, которым все мы пользуемся в быту.

"Кто-то все равно празднует. Особенно праздничного в воздухе не чувствуется, но в последний момент начала готовить традиционные блюда: суп, горох с вермишелью, пончики, рыба, сельдь, голубцы, без мяса, картофель с грибным соусом, с сушеными грибами, вареники с крупами, все вегетарианское, было бы идеально, если бы на столе в канун Рождества было двенадцать блюд", — рассказывает Наталья, которая приехала в Польшу с сыном.

Женщина говорит, что ее родители в Украине и она очень хотела на Рождество поехать к семье, однако побоялась, и теперь искренне надеется, что в следующем году Рождество будет без войны дома.

"Они не чувствуют Рождества и его атмосферу, но мама что-то готовит, обязательно какие-нибудь блюда. Впрочем, ничего интересного и ничего хорошего там нет: электричество отключили, родители говорят, что воют сирены. Я хотела, чтобы они приехали в Польшу, но они пожилые люди, их не уговорить. Они сидят и ждут. Для них и для меня это Рождество в разлуке, нервное. Надо сделать все, чтобы оно было немного другим и праздничным", – отмечает Наталья.

Украинские беженцы признаются, что на рождественском столе у них под скатертью не только сено.

"Также кладем деньги и мак, потому что он обещает богатство, и чеснок, который должен обеспечить здоровье. Конечно, мы тоже ставим елку, впитываем ее и желаем друг другу... В этом году главное пожелание одно: мечта каждого украинца – конец войны и мир", – добавляет Наталья.

"Первый день Рождества по украинской традиции проходит с ранней утренней мессой, встречами с родными и близкими, вечерним колядованием и посещением соседей. В прошлые годы это был веселый день, исполненный пения, встреч, беззаботного, долгожданного дня свободы. Мы хотим, чтобы он вернулся, мы об этом мечтаем", – добавляют граждане Украины.

Напомним, в Польше проанализировали цены на новогодний стол в Украине и их стране. Оказалось, что в Польше праздничный стол к Новому 2023 стоил украинским беженцам в 2 422 гривны, в Украине стоимость застолья — 2 476 грн.

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