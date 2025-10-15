Семьи погибших бойцов получили жилье от 3 армейского корпуса

Передача квартир семьям погибшим. Фото: t.me/SlipioCkUa

Третий армейский корпус Андрея Белецкого подарил пять квартир семьям погибших собратьев в Черкассах. Перед новым годом бойцы решили поучаствовать в аукционе и выиграли гектар земельного участка под застройку.

Об этом сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса ВСУ Дмитрий Кухарчук в Telegram 14 октября.

Квартиры для семей погибших военных

Кухарчук рассказал, что 14 октября, в день украинского вооруженного восстания, Третий армейский корпус подарил 5 квартир родственникам погибших собратьев.

"Перед новым годом мы решили принять участие в аукционе и выиграли гектар земельного участка под застройку в Черкассах. Сама идея принадлежала Игорю Зайчуку, Андрею Белецкому и мне. Бросили клич по застройщикам, и лучшие условия предложил Альберт Норченко, договорился о 25 квартирах, но чтобы не ждал пять в уже готовом", - рассказал военный.

По его словам, в первую очередь жилье дали семьям погибших из Черкасской области: две — семьям погибших защитников "Азвостали", одну — семье летчика, улетевшего на вертолете в оккупированный Мариуполь и две — семьям погибших бойцов Третьего армейского Корпуса.

"Избирали путем жеребьевки. Ставим целью обеспечить жильем все наше Движение. Понимаю, что цель амбициозная, но мы — большая семья и за своих идем до конца. Спасибо всем, кто помогал и тем, кто не вставлял палки в колеса. С годовщиной создания УПА и 3 штурмовой!" – написал Дмитрий Кухарчук.

