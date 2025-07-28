Семьи погибших в плену военных получат выплату: Зеленский подписал закон

Владимир Зеленский / © Офис президента Украины

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, гарантирующий единовременную денежную помощь в размере 15 миллионов гривен семьям украинских военнослужащих, погибших в российском плену.

Об этом он сообщил 28 июля во время обращения.

«Этот закон — о восстановлении справедливости. Он решает важный финансовый вопрос: теперь попавшие в плен воины будут получать такие же финансовые гарантии, как и все другие защитники Украины», — отметил президент.

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Благодаря новому закону, статус которого уже обновлен на официальном сайте Верховной Рады, семьи павших в плену бойцов получат те же выплаты, что и семьи военных, погибших в боях.

Кроме того, документ продлевает сроки для назначения одноразовой денежной помощи военнослужащим, получившим ранения, повлекшие частичную потерю трудоспособности во время несения службы. Это важный шаг для поддержки и обеспечения достойных условий для тех, кто отдал жизнь или здоровье за Украину.

Ранее сообщалось, что в Украине военнослужащим, попавшим в плен или считающимся пропавшими без вести, гарантируется ежемесячное денежное довольствие в полном объеме. Но есть важные исключения.