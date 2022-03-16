Съемочная группа ТСН на себе ощутила артиллерийские атаки оккупантов в Киевской области

Работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра.

Артиллерийские атаки оккупантов все чаще раздаются на Киевщине. Враг после сокрушительного поражения в танковом бою, которое ему нанесли наши армейцы, агрессивно обстреливает деревни и дороги, которыми пользуются гражданские. Его артиллерия кочует между частными домами и снарядами скидают часто наугад. Съемочная группа ТСН тоже попала под огонь.

Журналисты приехали на позицию, чтобы наши армейцы рассказали, как именно здесь на днях задержали русских солдат. Но через несколько минут планы сменила артиллерия врага. Обстрел съемочную группу встретил в поле. Не лучшее место, чтобы выжить, потому что спрятаться просто негде. Единственное укрытие – ров под дорогой.

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Работала вражеская артиллерия калибра 152 миллиметра. По военным правилам, если слышишь свист снаряда, значит, он где-то далеко. В этом случае было слышно только разрывы. Какие-то секунды затишье и группа пытается бежать на авто. Но путь снова перерезан снарядами, сыплющимися по деревне. Забор частного дома становится единственным укрытием.

За эти несколько минут было не менее 10 взрывов. Военные потом сказали, что работал вражеский беспилотник. С него оккупанты и корректировали огонь.

«Мне помогало, что ты молилась. Вот я прямо почувствовал силу слова», — говорит после спасения коллега.

«Мы привыкли видеть такую картину на Донбассе, а здесь... до сих пор не верится, что это так близко», — добавляют журналисты.

Оккупанты обстреливают села и дороги, которыми пользуются гражданские

Вражеские обстрелы на этом направлении фронта не прекращаются уже несколько дней. Оккупанты разъярены после яростного поражения, когда военные разбили их танковую колонну. Поэтому и мстят — издалека обстреливая и села, и дороги, по которым идут автомобили мирных жителей.

Свою колонну артиллерии оккупанты спрятали в лесополосе между деревнями. Неплохое прикрытие, думали они. Ведь так и заметить, и попасть в нее сложнее, говорят армейцы. Впрочем, очередная попытка уничтожить ее для наших вооруженных сил заканчивается победой.