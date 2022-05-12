Съемочная группа ТСН попала под обстрел кассетными бомбами в Марьинке

Российские войска уничтожают Марьинку — город в Донецкой области ежедневно обстреливают из самолетов, вертолетов, «Градов» и артиллерии.

Украинские защитники считают, что у захватчиков главная цель даже не захватить этот населенный пункт, а просто его полностью разрушить и сжечь. Они постоянно сбрасывают на дома кассетные патроны с зажигательными элементами, говорится в ТСН.

На центральной улице Марьинки еще недавно работали магазины, ездили авто, но сейчас российские захватчики ее прицельно уничтожают. При работе съемочной группы ТСН прилетают реактивные снаряды. В считанные секунды всю центральную часть городка накрывает сплошными взрывами. Крепкий боец «Молот» приказывает лежать и не двигаться. Зажигательные частицы падают прямо перед журналистами и военными. Оператор фиксирует преступление россиян на камеры и группа вместе с военными срочно выезжайте из-под обстрелов.

С расстояния километра видно, что врагу удалось поджечь в центре несколько домов. Россияне постепенно превращают город в сплошную руину. «Молот» убежден, что враг хорошо знает, что в городе украинские военные не стоят, но все равно стреляет.

«Ему не нужны дома, ему не нужно население, ему, по-видимому, не нужны и промышленные предприятия, которыми насыщен Донбасс, я думаю, это просто идет истребление нации, как нации», — говорит «Молот».

Российские войска ежедневно уничтожают Марьянку

И все же, невзирая на постоянные обстрелы, люди в Марьинке живут. Не в центре, конечно, в пригороде, но они здесь – прячутся по погребам, пугливо выглядывают из-за высоких заборов. Люди рассказывают, что после обстрелов появилось заикание. «После обстрелов, а бывает, что вообще клинит и слова сказать не может», – рассказывает пара местных.

Пообщаться с людьми долго не удается, ведь со стороны Донецка снова раздаются взрывы – военные говорят, это вражеская авиация разбивает элеватор, промзону.

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