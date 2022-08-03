Съемочной группе ТСН удалось добраться до разбитого Бахмута: как сейчас выглядит когда-то украшенный цветами город

В последние дни в Бахмут стало опасно доезжать, враг простреливает две дороги, по которым еще можно заехать в этот город, ТСН удалось преодолеть путь.

Серый, притихший, запуганный городок – полупустые улицы, разбитые дома, нервные люди.

Местные женщины вышли за гуманитаркой, но не успели буквально на несколько минут, все разобрали. Поговорить с журналистами не становятся, недалеко в городе взрываются снаряды. "Нам вообще не дают ничего, мы ничего не получаем, только хлеб берем", — говорят они.

Также читайте Военный эксперт рассказал, что входит в новый пакет помощи США и как он поможет ВСУ

В центре Бахмута разбит местный стадион «Металлург», торговый центр Украины без окон. Сейчас Бахмут – это грязь, безнадежность и страх.

Посреди рынка воронка. Российская артиллерия бомбит окрестности города непрерывно, уже десятки разрушенных построек. В городе не работают банкоматы, магазины, разбит автовокзал, но торговая точка деда Санька, как он сам себя называет, на месте. Он пытается хотя бы что-нибудь продать из своего огорода, хотя, признается, стоять там страшно. У этого мужа дома выбило окна, разбили крышу, а он все равно ехать из Бахмута не хочет. Есть проблемы с пенсией, но говорит не о деньгах, его интересует только один вопрос: «Я вас хочу спросить, выстоим? Я думаю, выстоим».

Читайте также:

Лидия Таран о страхе возвращаться в Украину: "Место, где я приобрела квартиру, оказалось неудачным"

Попали на передовую и сразу сдались в плен: ВСУ захватили "тиктокеров" Кадырова под Соледаром

Из Запорожья не состоится выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории