Семья до сих пор проживает в Украине: что известно о командире войск РФ в Энергодаре

Российскими оккупантами в захваченном Энергодаре командует уроженец Днепропетровской области Вадим Клименко. Его семья до сих пор живет в Украине.
Российский командир участвовал в войне в Чечне. Получил звание "Герой России".
Об этом сообщил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.
По его информации, подразделениями армии страны-оккупана в Энергодаре командует полковник Клименко, 1970 года рождения, уроженец поселка Просяна, что на Днепропетровщине. Есть бывшая жена, сын и дочь, которые до сих пор живут в Украине.
"В 1999 году он отличился на войне в Чечне как убийца мирного населения. Имеет звание "герой России". Полкан, пакет партизаны тебе уже приготовили", — заметил Братчук.
Напомним, по данным мэра Энергодара, российские кафиры начали готовить временно оккупированный Энергодар к "референдуму". Захватчики устанавливали в городе агитационные палатки, а также раздают пропагандистскую газету.
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