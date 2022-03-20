Семья из Ирпеня, попавшая на обложку ТІМЕ, вспомнила свою историю спасения

Сейчас они в безопасности и мечтают после победы поблагодарить своих защитников

Эвакуация под обстрелами оккупантов, плач детей и страх за родных и просто незнакомых. ТСН разыскала жительницу Ирпеня, которую увидел свет, когда она пыталась уехать из города с крохотной дочерью. Фото с ней и как малыш держит на руках боец ВСУ, попало на обложку ТІМЕ — одного из самых влиятельных изданий в США и мире.

Семья Павлюков из Ирпеня: мама Юля, папа Олег и шестимесячная дочь Эмма, уже в Ровно. Пытаются улыбаться и радоваться каждому мгновению. Особенно показывая счастливую жизнь в родном городе, где зеленые парки, уютные улицы, своя квартира. Мирная жизнь сейчас только в воспоминаниях, на немногих спасены фото и видео в телефоне.

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Вдруг теплые фотографии в телефоне сменяются ужасными – разбить дома и день, ставший самым страшным в жизни семьи. «Со стороны Гостомеля всю ночь Грады, артиллерия, вертолеты, вся техника, которая у них есть. Бахкало, стреляло», — вспоминает Олег.

Тогда и решили – утром эвакуироваться. На окраину Ирпеня, вспоминают, шли пешком. Дальше Юлю с дочкой подвозили, а Олег добирался к нужному месту сам, чтобы потом направиться в Киев. «Со стороны Стоянки враг вышел где-то и начали стрелять, я видел как журналисты ложатся, военные ложатся, все ложатся», — добавляет Олег.

Украинская семья с обложки "TIME" - как чувствует себя малышка и где находятся родители

Потом он изо всех сил рванул наприсядки, чтобы убедиться, что с женой и дочерью все хорошо. А им уже в это время помогали наши бойцы. «Они поддерживали, забирали, нам помогли с сумками, это нереально, если честно», – вспоминает женщина.

Этот момент и есть на фото. «Она просто начала очень плакать, она вероятно чувствовала то, что я чувствовала. И он взял ее на ручки и просто начал ее успокаивать», – говорит Юля.

То, что этот момент попал на обложку ТІМЕ Юлю ошеломило. Узнала об этом от друзей. Заголовок «Агония Украины» ее немного смутил, но девушка уверена, подпись преувеличили намеренно. «Они этим словом хотели привлечь больше внимания, ну, как всегда, обложки делают такими кричащими», — говорит она.

Юля надеется, что люди, увидев это фото, осознают, какой ужас приносят в Украину россияне. И еще – очень надеется на встречу с защитником, который так успокаивал маленькую Эмму. Хочет знать, кто он и откуда.

А еще семья благодарит всех, кто помогает им в Ровно. Бесплатно приютил и помогает продуктами, и детскими вещами. И все же больше всего мечтает о нашей победе. В том, что скоро будут гулять по родным улицам и жить в своей квартире, верят. Потому что уверены в украинских вооруженных силах.

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