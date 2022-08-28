Семья из Киевщины, которая вынуждена была поселиться в курятнике после нападения россиян, получила экокурень

В поселке Мощун, в Киевской области установили первый экокурень для семьи с младенцем. Энергосберегающий купольный дом построили одному из самых пострадавших сел от войны с оккупантами, где по меньшей мере сотня семей там осталась без крова, говорится в ТСН.

Наталья убаюкивает своего полугодовалого сына Давида у пожарища, которое осталось от их двухэтажного дома. На пороге до сих пор остатки российского снаряда, который его сжег. За день до обстрела семья успела уехать.

Детская кроватка единственная, что осталась после пожара. Ее спас отец Наталии, оставшийся в Мощуне и наблюдавший как догорает дом дочери. Теперь оно служит шкафом для вещей маленького Давида, живет молодая семья в курятнике. "Здесь клетки стояли с перепелками. Здесь запах ужасный был. Немного погребли. Удобств никаких нет, душ у нас во дворе", — рассказывает Наталья.

Семья с отчаянием думала о предстоящей зиме, ведь оставаться в таких условиях с младенцем нельзя. Обратились за помощью к волонтерам и совсем не ожидали, что новый дом им привезут прямо на грузовой машине.

Этот купольный домик разработчики назвали евро-курень, его построили через несколько дней. Собрали из пенопластовых панелей, со сверхпрочным покрытием, которое выдерживает и немалый вес. Но самое главное, эта технология, по которой возведен новый дом, еще и энергосберегающая. «Нет теплопроводности в нем. Здесь будет конвектор, если здание будет закрыто, то температура будет на пару градусов падать. То есть один раз натопили и в тепле сидите. Первые разработки были в Германии и Японии», — рассказывает волонтер Ярослав Бондаренко.

Семья маленького Давида одна из более миллиона украинцев, которых оккупанты лишили жилья. Где всех расселять до холодов пытается решить не только государство, но и в основном общественные организации. Харьковчанин Кирилл потерял часть бизнеса в охваченном огнем войны городе. Теперь разрабатывает для переселенцев модульные дома на колесах в урбанистическом стиле. И это не только временное жилье. Команда Кирилла предлагает и сопровождение в трудоустройстве и адаптации людей, потерявших все. «Предлагаем селить в тех местах, где есть инфраструктура, на кратчайшие сроки. Мы его легко перевозим в другое место, там, где есть работа», — говорит соучредитель общественной организации "Всем дом" Кирилл Ярко.

Пока дом на колесах только пилотный проект, разработчики ведут переговоры с международными донорами. Донатов от них ждут и мастера эко-шалаша. Ведь только в Мощуне такой дом просят более ста семей, жилье которых сожжено войной.

Читайте также:

Украинцы со всей страны развернули над Днепром 400-метровый флаг ради единства берегов

Более 200 домов и школ уже отремонтировано в Киевской области за счет благотворителей, на очереди обустройство укрытий

Украинская гражданская авиация нашла возможность выживать и подниматься в небо