Семья из обложки ТІМЕ смогла вернуться в свой дом в Ирпене

Они боялись, что им уже некуда будет возвращаться, но самое важное было — спасти жизнь крошечной дочери. Тогда их история поразила весь мир.

О семье Павлюков и военном, помогавший им эвакуироваться, ТСН рассказывала в марте. Тогда фотография спасения малышей из адского Ирпеня попала на обложку издания ТІМЕ . А ныне – в сотый день войны – семья наконец-то смогла вернуться в родной дом.

В начале марта супруги Павлюков с крохотной доней Эммой сидели ночью на вокзале и даже представить не могли, что дальше. «К нам сразу люди подошли, местные, работающие на этой станции, спрашивали есть ли вам, где жить», — вспоминает Олег.

А они только эвакуировались из Ирпеня и как это было – увидел весь мир. Ведь момент спасения попал на обложку известного по всему миру издания.

«Она просто начала очень плакать и он взял ее на ручки, и просто начал ее успокаивать», – вспоминает Юлия о том, как ее дочь оказалась в руках солдата.

Уже после выхода сюжета ТСН узнала: военный, бережно держащий девочку на руках — Влад. Ему 19 и он из Ровенщины, куда наугад уехала семья после спасения. Тогда журналисты организовали знакомство родителей военного и Павлюков. Семья благодарила родителей солдата за неравнодушного сына.

Сейчас Павлюки уже отправляются домой из Ровенщины в Ирпень. «Печальные немного, потому что нам очень понравилось в Ровно, но и счастливы, потому что возвращаемся домой. Я очень боюсь увидеть Ирпень, которым я его видела на фото», – говорит Юлия.

Когда уже видят разрушенные дома, пострелянные машины и тот разбитый мост в Ирпене, через который убегали от войны, Юля сдерживает слезы. Дом, в котором живет семья и их квартира уцелели. 8-месячная Эмма возвращается туда, где прошли ее первые месяцы. Треть своей жизни кроха прожила в Ровно.

Цветы на столе, вкусности и уютная атмосфера – сюрприз от бабушки Эммы. «Нам повезло, потому что мама была у нас дома, поубирала», – радуется семья.

Семья надеется, что ей больше не придется покидать свой дом из-за войны. И приглашает к себе Влада, с которым тогда попали на обложку, чтобы познакомиться лично.

Читайте также:

Знаменитой наводнице "Принцесцы" позволили покрасить САУ в розовый

Девушка, выведшая из Ирпеня более десятка собак, теперь получает фото от их новых хозяев

За сто дней войны украинцы узнали о своих почти 150 героях: кто они и как отличились