"Семья предателей": СБУ задержала во Львове "переселенку", которая сливала данные оккупантам

Служба безопасности Украины задержала во Львове переселенку, которая собирала данные для оккупантов.

СБУ задержала во Львове женщину, которая под видом переселенки собирала информацию для российских оккупантов.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Как стало известно, "переселенкой" оказалась жительница Николаевщины, которая является родной сестрой еще одного предателя. Его также недавно задержали правоохранители. В октябре прошлого года ее дистанционно привлекли к сотрудничеству с россиянами.

“Контрразведчики Службы безопасности задокументировали, что фигурантка собирала разведданные о местах базирования и перемещения Сил обороны во Львове. Для маскировки разведывательной деятельности женщина выдавала себя за переселенку из прифронтовых районов юга Украины. По данным следствия, информатор часто посещала территорию вблизи мест дислокации военных формирований и делала отметки на электронных картах. Позже пыталась передать собранные данные в РФ через мессенджер”, — рассказали в пресс-службе СБУ.

Там также добавили, что задержать женщину удалось своевременно – на попытке передачи информации оккупантам.

“При обыске у задержанной изъята компьютерная техника и семь мобильных телефонов. На одном из которых были подтверждения совершения преступной деятельности. Следователи Службы безопасности сообщили ей о подозрении. Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления”, — отметили в СБУ.

Напомним, что винницкий городской суд признал виновной в распространении материалов женщину, которая ставила "любовки" группам и публикациям в соцсетях, прославлявших российские власти и войну.

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