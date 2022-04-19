Семья скрывала от 93-летней киевлянки, пережившей репрессии и Вторую мировую, войну с Россией: она назвала это преступлением

Женщина сожалеет, что не может из-за своего возраста и здоровья идти защищать Украину

Она не знала о трагедии в Буче, не знала об оккупации Мариуполя, не знала и о том, что ее родной город, Киев, обстреливаются ракетами, а также 93-летняя Елена Ильинична не догадывалась, что в Украине началась полномасштабная война, потому что родные от нее скрывали все больше месяца.

Об этом говорится в ТСН.

Киевлянка Елена Ильинична, кандидатка исторических наук, которая за свои проукраинские научные работы во время СССР подвергалась гонениям. Она родилась в 1928 году. И очень хорошо помнит и о репрессиях 37 года. «И думаю, где же их хоронят тех людей, а оказалось, их не хоронят. А вывозят, расстреливают и тогда складывают в ямку», — рассказывает Елена Луговая.

Помнит и Вторую мировую войну. «Я помню, мы сидим, а я уже была большая девочка, мне 13 лет было. Мы читаем книгу и летают, гудят самолеты. Ой, завешивайте война, двери, потому что сейчас может бомбу бросить и началась Вторая мировая война», — добавляет женщина.

На ее глазах в оккупированном Киеве евреи шли на расстрел в Бабий яр. «Тихо-тихо, а потом визжат ужасно. Наши ребята полезли на деревья, говорят, их расстреливают», – вспоминает Елена.

Все ужасы, которые пришлось пережить в детстве она пересказывала родным, так что невестка боялась, что новость о еще одной войне ее свекровь не выдержит, ведь и возраст, и шаткое здоровье. Потому решила это скрыть. «Когда началась война, она была плоха. Сейчас она двигается с палочкой, тогда вообще не двигалась. Мы решили накладывать на это еще переживания, это будет чрезмерно», — уверяет невестка Надежда.

Поэтому в доме внезапно «вышла из строя» техника. «Легко было сделать с приемником, потому что она упустила его. И я сказала, что приемник идет «в ремонт», а за ним пошел «в ремонт» телевизор», – добавляет Надежда.

93-летняя Елена Ильинична не догадывалась, что в Украине началась полномасштабная война

Семья всем знакомым запретили хоть словом вспоминать о войне. И так в течение 33 дней. Пока кто-нибудь не проговорился в телефонном разговоре. «Она не выдала эту подружку ни под какими пытками. Она сказала нам со сиделкой, что мы совершили преступление, что отлучили ее от информации. Что это грех», – говорит женщина.

После этого несколько часов в день слушает новости, а после... поет. Это его способ бороться с тоской. О том, что россияне постараются уничтожить украинский народ, говорит, всегда догадывалась. «"Кохайтеся чорнобриві та не з москалями, бо москалі злії люди, лихо роблять з нами". Это не сегодня написано», – цитирует Шевченко Елена Луговая.

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Женщина за себя не переживает. «Мне уже ничего не страшно, я в таком возрасте, будет война или нет, я так или иначе должна умереть. Я уже вне этого страха», — убеждает она.

А вот боль других людей выдержать сложно. «Дети убиты, они убивают детей, они целятся в этих детей, чтобы прекратить существование украинского государства», — заключает Елена.

За свои 93 года она впервые взяла в руки оружие. Это был автомат одного из знакомых, пришедший в гости. Удержала его и даже сфотографировалась. Единственное о чем сожалеет – что не может защищать страну. «С большим желанием, если бы я не была так стара, я и слепа, и глуха, и еле двигаюсь, но я хочу, чтобы Украина стала независимым государством», — говорит женщина.

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