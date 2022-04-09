Семья в Бородянке, прячась в погребе, услышала шок оккупантов из-за Nutella и ноутбуков в доме

Захватчики были шокированы тем, что у людей дома сделаны из кирпича.

Жители освобожденной от российских оккупантов Бородянки, Киевская область, рассказали, что российские войска, как дикари, удивлялись местным домам из кирпича и ноутбукам в каждом доме. Уровень жизни людей в пригороде стал для захватчиков настоящим шоком.

Как поделилась местная семья, когда оккупанты пришли в их дом, они скрылись в подвале. В этот момент семья услышала разговор российских захватчиков.

"Пришли к нам и всю ночь были во дворе, мы сидели в погребе. У них такие фразы были: "Ты посмотри, у них все дома из кирпича, в каждом доме есть ноутбуки и жрут Nutella". Для нас это было шоком. Для нас это обычные вещи – кирпичный дом, ноутбук. Для нас обычная вещь Nutella, для детей, наверное. Для них - это чудо", — рассказала женщина.

Отметим, что россияне показывают себя настоящими дикарями. Они тянут все, до чего могут дотянуться, да еще родным хвалятся – привезут подарки из разграбленных домов украинцев. Грабители удивлены, что украинцы, оказывается, живут очень неплохо. В отличие от россиян.

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