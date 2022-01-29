Семья Вероники нуждается в финансовой помощи, чтобы избавить ребенка от онкологии

Семья Вероники нуждается в финансовой помощи, чтобы избавить ребенка от онкологии

Девочки уже удалили злокачественную опухоль.

Вероника Несен из маленького городка Гребенка Полтавской области должна бороться с эмбриональной рабдомиосаркомой мягких тканей.

За год девочка прошла 9 курсов химиотерапии и несколько курсов лучевой терапии, была операция по удалению опухоли.

«Послеоперационное состояние девочки было тяжелым, но настроение у Вероники хорошее. Она так боялась этой операции, теперь это позади», — рассказывают волонтеры, помогающие семье в борьбе за девочку.

Сейчас врачи назначили ребенку дополнительные курсы химии, а дальше его ждет поддерживающая терапия, которая не даст болезни вернуться и длительная реабилитация.

«Нужно немало сил, средств и терпения. Динамика ее лечения положительна, и Вероника имеет все шансы на полное выздоровление», — добавляют волонтеры.

Но семье, которая уже больше года оплачивает дорогое лечение, все труднее собрать деньги. Мама девочки работает оператором на городских очистных сооружениях, а папа – командир отделения ГСЧС. Они делают все возможное, чтобы подарить ребенку необходимое лечение и получить будущее мечты – стать дизайнером.

Реквизиты для помощи:

ПриватБанк

5168 7450 3042 2346

НЕСЕН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ