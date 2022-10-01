Семьям мобилизованных земляков Шойгу выдают взамен рекрута живого барана

В качестве первоочередной помощи семьи тувинцев, мобилизованных в российскую армию, уже получили 91 барана.

В правительстве российской республики Тува, откуда родом министр обороны страны-агрессора Сергей Шойгу, отчитались о специфической помощи семьям мобилизованных в российскую армию. Им выдают уголь, дрова и живых баранов.

Об этом сообщили в пресс-релизе на официальном портале правительства республики Тува.

В сообщении отмечается, что такая помощь оказывается по указанию главы российского региона Владислава Ховалига.

В рамках первоочередной помощи семьям мобилизованных уже был передан 91 баран. По словам министра сельского хозяйства республики Тува Сергея Ондара, распределение поголовья скота завершится на этой неделе.

Кроме баранов, семьям мобилизованных планируют выдавать муку и картошку — их уже привезли в мэрию столичного города Кызыл. Также в ряде районов Тувы местные власти приняли решение о выдаче помощи в виде твердого топлива, в частности, угля и дров.

В местных Telegram-каналах сообщают, что в четверг, 29 сентября, жители региона вышли на митинг против мобилизации. Сразу после этого было объявлено о ее завершении в Туве.

Напомним, после массовых протестов против объявленной в РФ частичной мобилизации советница муфтия Дагестана и его супруга Айна Гамзатова опубликовала обращение к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой "отсрочить" мобилизацию в этой автономной республике.

Читайте также: