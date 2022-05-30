Семьям оккупантов запретили покидать РФ: угрожают отправить в депрессивные регионы — разведка

Командование уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих.

В России семьям военнослужащих запретили покидать территорию страны. В случае отказа – угрожают переселением в депрессивные регионы Дальнего Востока.

Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

Так, по данным разведки, в западном военном округе России семьям офицеров запретили покидать территорию страны. В случае отказа оккупантов от выполнения боевых задач, их жен и детей угрожают переселять в депрессивные регионы Дальнего Востока РФ.

"Командование западного военного округа уже приказало принудительно выселить из служебных квартир несколько семей военнослужащих 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. Жены вертолетчиков решили отдохнуть за границей пока их мужья наносят ракетные и бомбовые удары по мирному населению", – говорится в сообщении.

Военная разведка Украины также обнародовала список военных преступников – военнослужащих вертолетной эскадрильи 332 отдельного вертолетного полка 6 армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны западного военного округа (в/ч 12633 аэродром "Пушкин", г. Санкт), совершавших преступления против мирного населения Украины.

Напомним, украинские военные ликвидировали еще 200 оккупантов, Генштаб обновил данные о потерях врага.

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