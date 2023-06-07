Семью из оккупированных Олешек, котрой с дрона сбрасывали воду, эвакуировали воины ВСУ: история невероятного спасения

Женщину, двоих детей и домашних животных удалось спасти.
Воины ВСУ спасли семью с двумя детьми из оккупированных Олешек Херсонской области. Им раньше наши защитники сбрасывали с дрона воду. Теперь мать и ее двое детей находятся в Херсоне.
Об этом сообщили в ювенальной полиции Украины.
Украинцев поразило видео, как украинские защитники с дрона сбрасывают воду двум детям в оккупированных Олешках, которых российские террористы после очередного теракта бросили умирать.
"Бойцы одной из артиллерийских бригад ВСУ, ныне защищающие Украину на южном направлении, во время полета БпЛА обнаружили на крыше одного из домов во временно оккупированных Олешках женщину с двумя детьми", — сообщили в полиции.
После этого было принято решение о необходимости спасения семьи с детьми. И защитникам Украины это удалось. Пока люди находятся на подконтрольной Украине территории, их эвакуировали в безопасное место.
"Громадське" распространило видео, на котором видно, как воины ВСУ вывозят на лодках из оккупированных Олешек мать, ее двоих детей и домашних животных. Гражданские украинцы поблагодарили военных за спасение. По данным СМИ, семья сейчас в Херсоне.
Подрыв Каховской ГЭС: что известно
6 июня в 2:50 российская террористическая армия взорвала Каховскую ГЭС, спровоцировав гуманитарную и техногенную катастрофу.
Украина приступила к эвакуации населения с правого берега. Российские гауляйтеры оставили людей на произвол судьбы на оккупированном левом берегу Херсонской области.
Еще вечером, 6 июня, стало известно, что Олешки оказался практически полностью под водой. Люди, чтобы выжить ночевали на крышах, однако вода и дальше прибывает из-за теракта России. В ГУР и секретарь СНБО Алексей Данилов полагают, что приказ взорвать ГЭС отдал лично диктатор Путин.
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