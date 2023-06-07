Семью из оккупированных Олешек, котрой с дрона сбрасывали воду, эвакуировали воины ВСУ: история невероятного спасения

Воины ВСУ спасли семью с двумя детьми из оккупированных Олешек Херсонской области. Им раньше наши защитники сбрасывали с дрона воду. Теперь мать и ее двое детей находятся в Херсоне.

Об этом сообщили в ювенальной полиции Украины.

Украинцев поразило видео, как украинские защитники с дрона сбрасывают воду двум детям в оккупированных Олешках, которых российские террористы после очередного теракта бросили умирать.

Семью, которой в Олешках с дрона сбрасывали воду, спасли. Фото: Ювенальная полиция.

"Бойцы одной из артиллерийских бригад ВСУ, ныне защищающие Украину на южном направлении, во время полета БпЛА обнаружили на крыше одного из домов во временно оккупированных Олешках женщину с двумя детьми", — сообщили в полиции.

Воины ВСУ спасли семью из Олешек. Фото: Ювенальная полиция.

После этого было принято решение о необходимости спасения семьи с детьми. И защитникам Украины это удалось. Пока люди находятся на подконтрольной Украине территории, их эвакуировали в безопасное место.

Из оккупированных Олешек удалось спасти семью. Фото: Ювенальная полиция

"Громадське" распространило видео, на котором видно, как воины ВСУ вывозят на лодках из оккупированных Олешек мать, ее двоих детей и домашних животных. Гражданские украинцы поблагодарили военных за спасение. По данным СМИ, семья сейчас в Херсоне.

Подрыв Каховской ГЭС: что известно

6 июня в 2:50 российская террористическая армия взорвала Каховскую ГЭС, спровоцировав гуманитарную и техногенную катастрофу.

Украина приступила к эвакуации населения с правого берега. Российские гауляйтеры оставили людей на произвол судьбы на оккупированном левом берегу Херсонской области.

Еще вечером, 6 июня, стало известно, что Олешки оказался практически полностью под водой. Люди, чтобы выжить ночевали на крышах, однако вода и дальше прибывает из-за теракта России. В ГУР и секретарь СНБО Алексей Данилов полагают, что приказ взорвать ГЭС отдал лично диктатор Путин.

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