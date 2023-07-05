Семью убило ракетой, а дом затопила вода: что известно о мужчине, который три дня шел с собакой в Одессу

Мужчина с собакой шли пешком в Херсонскую область, потому что его не пустили в автобус из-за отсутствия намордника.

На днях Сеть всколыхнула история о мужчине с собакой, которые три дня пешком шли в Одессу после того, как их дом в селе Приозерное Херсонской области затопило в результате подрыва Каховской ГЭС. Жену и дочь мужчины незадолго до этого убила российская ракета.

Как сейчас живет мужчина с домашним любимцем в Одессе, он рассказал УНИАН.

Мужчину зовут Александр, ему – 34 года, а овчарку – Кара, ей год и два месяца. Мужчина отказался от фото, чтобы на улице его не стали узнавать и жалеть. По словам Александра, он рано осиротел, мать умерла, когда ему было шесть лет, об отце не вспоминает. Был еще брат, но и его уже нет в живых. Он рос в интернате.

Его семью убила российская ракета

Во взрослом возрасте он познакомился с будущей женой – шел по улице и увидел "русалку".

"Мы обручились, я мечтал о маленькой дочери. Даже купил специальный календарь и отмечал нужные дни (овуляции — ред). И, знаете, Бог услышал: дал нам ребенка. Чего я мог еще пожелать? Все было для счастья. Даже маленький бизнес — магазинчик, оформленный на жену. Я работал сварщиком и освоил еще четыре специальности — маляра-штукатура, столяра, токаря и слесаря механосборочных работ", — рассказал Александр.

Однако российское вторжение и вражеская ракета разрушили семейное счастье в апреле 2023 года. В последний раз мужчина говорил с женой, когда она шла с их дочерью в супермаркет. Через некоторое время по телефону жены снова раздался звонок – неизвестный мужчина представился полицейским и задал кучу вопросов: "Ваше имя? Есть ли ребенок? Сколько ему лет? Вы можете немедленно приехать?...".

Александр бросил работу и немедленно приехал по адресу, который назвали в полиции.

"Тогда и узнал — мои девочки до "АТБ" не доехали. Доченьку изрешетило обломками — почти разорвало пополам. Говорят, она сразу умерла — не мучилась... А жена еще немного жила, но до больницы не дотянула... Еще долго не мог поверить, что их больше нет. Все ждал – вот откроется дверь, и они войдут", — вспоминает сквозь слезы Александр.

Ему отказали в эвакуации после подрыва Каховской ГЭС из-за Кары

Александр и его жена взяли чистокровную немецкую овчарку еще щенком. Купили специально для дочери, которая и дала ей такое необычное имя. Кару водили к профессиональным кинологам, обучали, в частности, общаться с детьми. Как рассказал мужчина, "малыши росли вместе" и не расставались ни на минуту.

"А после того, как случилась беда, Кара ни на шаг не отходит уже от меня. Так было и 6 июня, когда после подрыва Каховской дамбы произошел потоп. Тогда затопило Приозерное — наше село... Помню, как утром проснулся, а воды в доме по косточки…", — вспоминает Саша.

Мужчина сразу побежал помочь соседке, которая одна воспитывает трех дочерей. Он помог семье эвакуироваться – отправил ее в сторону Белозерки. Вернулся домой за документами, которые уже плавали по дому, потому что вода была по уровень груди.

Затем они с Карой встретили волонтеров на "бусе". Александр просил, чтобы их вывезли в безопасное место – жить было негде.

"А водитель спросил, есть ли у собаки намордник? Какой намордник? Его и не было никогда — самое хорошее животное, обожает детей и постоянно с людьми... Он говорил, что пустит меня без собаки! Ну, как вам объяснить: я раньше никого ни о чем не просил, а тут начал умолять… Ну, не мог я оставить Кару, она бы точно погибла!", - говорит мужчина.

Тогда мужчина решил идти с овчаркой пешком. Из Приозерного в Николаев они шли более 12 часов. Несколько раз они останавливались отдохнуть и шли дальше, ничего не ев.

"Поели, когда пришли в Николаев. Пожалел один человек – купил воду и немного еды… В Николаеве мы нашли автовокзал. И просились в автобусы на Одессу. Но снова отказ: "С овчаркой нельзя", и все... При этом я объяснял ситуацию: остался ни с чем, собаку не брошу, она не кусается, мы можем забиться в каком-то углу и никому не мешать... Даже предлагал как плату вымыть автобус. Реакции – ноль", — вспоминает Александр.

Поэтому из Николаева они снова отправились пешком уже в Одессу. По его словам, он выбрал Одессу, потому что когда-то с семьей отдыхали в одном из санаториев на Французском бульваре. Одесса понравилась дочери. Запомнившийся счастьем город.

Уже в Одессе Александр с Карой пришли на железнодорожный вокзал, однако приближался комендантский час и мужчина решил пересидеть до утра рядом в сквере. А поводок Кары он пристегнул к своей ноге, чтобы ее не украли.

"Так, пристегнутыми, мы и сидели в сквере. И я таки "вырубился". Пришел в себя, когда меня дернула Кара. Вижу — женщина передо мной. Решив, что я пьяный, разтормошила, мол, пора идти домой, а то в полицию заберут. Объяснил ей, что пришел из Херсона, идти просто некуда и попросил накормить Кару...", — рассказал Александр.

Женщина принесла еду Александру и Каре и рассказала, что на вокзале утром дежурят волонтеры, которые могут помочь.

Кстати, работники вокзала, с которыми общался мужчина, также предлагали ему где-нибудь бросить Кару, мол, без нее будет легче.

Впоследствии к мужчине на Одесском вокзале подошла волонтер и психолог по имени Татьяна — мужчина считает ее своим ангелом-хранителем. Узнав о судьбе "путешественников", нашла для них временное жилье – такое, чтобы они были вдвоем. Остальные волонтеры привезли корм, ошейник и намордник для собаки, а также вещи первой необходимости для ее владельца.

По словам мужчины, он ужасно скучает по семье. Ночью почти не спит, думает о жене и дочери, смотрит на их фотографии в телефоне.

Читайте также: