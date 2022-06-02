Сенат Ирландии признал российскую агрессию в Украине геноцидом

Сенат Ирландии признал российскую агрессию на Украине геноцидом.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава верхней палаты парламента Ирландии Марк Дейли.
Так, сенат Ирландии принял резолюцию, в которой признал действия России в Украине и против нашего народа – геноцидом.
"Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине", — написал в соцсети Марк Дейли.
Напомним, что ВСУ уничтожили два десантных катера в Днепро-Бугском лимане.
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