Сенат Ирландии признал российскую агрессию в Украине геноцидом

Сенат Ирландии признал российскую агрессию на Украине геноцидом.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава верхней палаты парламента Ирландии Марк Дейли.

Так, сенат Ирландии принял резолюцию, в которой признал действия России в Украине и против нашего народа – геноцидом.

"Незаконное вторжение Российской Федерации в Украину является актом геноцида. Сенат Ирландии принял резолюцию о геноциде России в Украине", — написал в соцсети Марк Дейли.

Напомним, что ВСУ уничтожили два десантных катера в Днепро-Бугском лимане.

Читайте также: