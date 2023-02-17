Сенат США снова рассмотрит резолюцию о признании действий РФ в Украине геноцидом

Сенатор призвал правительство США и их союзников поддержать Украину в борьбе с российской агрессией.

В Сенат США повторно внесли резолюцию о признании геноцидом украинского народа от действий России в Украине. Документ готов к вынесению на голосование в Сенате.

Об этом сообщает "Голос Америки" со ссылкой на сообщение офиса сенатора Джима Риша из штата Айдахо — соавтора резолюции.

"Прошел год с начала жестокой и неоправданной войны Путина против Украины. Становится совершенно очевидным, что Россия совершает геноцид. Пришло время американскому правительству назвать это тем, чем оно есть, и сотрудничать с нашими союзниками, чтобы провести расследование и привлечь к ответственности виновных в этой жестокости", – прокомментировал Риш.

В резолюции сенаторы призывают США вместе с союзниками по НАТО и ЕС поддержать правительство Украины, чтобы предотвратить дальнейшие акты российского геноцида против украинского народа.

Отметим, резолюция направлена, в частности, на поддержку трибуналов и международных уголовных расследований для привлечения российских политических лидеров и военного персонала к ответственности за агрессивную войну, военные преступления, преступления против человечности и геноцид.

Резолюцию о признании действий России геноцидом 7 декабря поддержал Комитет по международным отношениям Сената США. Она готова к вынесению на голосование в Сенате.

Соавторами резолюции являются сенатор-республиканец Риш и сенатор-демократ Кардин. Кроме них резолюцию поддержали 14 других сенаторов от обеих партий. Они внесли похожую резолюцию в конце декабря 2022 года, после начала работы нового состава Сената процедура предусматривает повторное представление резолюций.

Напомним, законопроекты о признании России государством-спонсором терроризма и о признании действий России в Украине геноцидом внесли в Конгресс США еще в октябре. Комитет Сената США поддержал резолюцию о признании действий РФ в Украине геноцидом.

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