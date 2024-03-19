Сенатор Грэм во время визита в Киев призвал усилить мобилизацию — Washington Post

Член Республиканской партии и Сената США Линдси Грэм во время своего визита в Киев 18 марта призвал украинских депутатов принять новый закон о мобилизации.

Об этом пишет Washington Post.

По данным издания, Грэм призвал украинских депутатов к "быстрым законодательным действиям" в то время, когда американские законодатели все еще не могут принять закон о помощи Украине на 60 млрд долларов.

Кроме того, Линдси Грэм призвал украинцев не основывать свои решения о вступлении в армию на том, продолжают ли их поддерживать Соединенные Штаты.

"Что бы мы ни делали, вы должны бороться. Независимо от того, что мы делаем, вы сражаетесь за себя", — цитирует его слова Грэма Washington Post.

"Вы боретесь за свою жизнь, поэтому вы должны служить – не в 25 или 27 лет", – так Грэм прокомментировал освобождение от призыва мужчин в возрасте до 27 лет.

Сенатор Линдси Грэм также подверг критике медленные поставки предоставленных США ракет большой дальности ATACMS, сказав, что они "должны быть здесь еще вчера".

Напомним, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон обещает разблокировать помощь Украине, но с переменами.

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