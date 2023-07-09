Сенцов получил контузию во время ближнего боя на фронте: видео с передовой

Воин выразил уверенность, что после больницы снова вернется в строй.

Бывший узник Кремля, украинский кинорежиссер и воин ВСУ Олег Сенцов получил повреждение во время столкновения с врагом на южном фронте. По словам бойца, у него, вероятно, контузия.

Ожидая эвакуации, воин записал видео, которое в воскресенье, 9 июля, опубликовал на своей Facebook-странице.

"Это было вчера. Сегодня уже лучше. В больнице. Ребята тоже", – написал он в комментарии.

На опубликованных кадрах Сенцов рассказывает, что вместе с товарищами выполнял задания на "очень тяжелом и очень важном рубеже" для дальнейших операций в рамках контрнаступления. В ходе ближнего боя трое украинских бойцов получили осколочные ранения от гранат.

По словам Сенцова, один из раненых в более тяжелом состоянии, чем другие.

"Только что их вывезли. Я лежу на "эваке" [эвакуации], жду, пока заберут. У меня контузия по ходу... Но не тяжелая", — рассказал воин.

Он также выразил уверенность, что после больницы снова вернется в строй.

Сенцов получил контузию во время ближнего боя на фронте

Напомним, ранее во время наступления ВСУ российские оккупанты подбили на фронте военную машину с украинскими бойцами, среди которых был кинорежиссер, младший лейтенант Олег Сенцов.

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