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Сенцов получил контузию во время ближнего боя на фронте: видео с передовой

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
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3288
Время на прочтение
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Сенцов получил контузию во время ближнего боя на фронте: видео с передовой

Украинский кинорежиссер и воин ВСУ Олег Сенцов получил контузию на фронте / Фото: facebook.com/oleg.sentsov

Воин выразил уверенность, что после больницы снова вернется в строй.

Бывший узник Кремля, украинский кинорежиссер и воин ВСУ Олег Сенцов получил повреждение во время столкновения с врагом на южном фронте. По словам бойца, у него, вероятно, контузия.

Ожидая эвакуации, воин записал видео, которое в воскресенье, 9 июля, опубликовал на своей Facebook-странице.

"Это было вчера. Сегодня уже лучше. В больнице. Ребята тоже", – написал он в комментарии.

На опубликованных кадрах Сенцов рассказывает, что вместе с товарищами выполнял задания на "очень тяжелом и очень важном рубеже" для дальнейших операций в рамках контрнаступления. В ходе ближнего боя трое украинских бойцов получили осколочные ранения от гранат.

По словам Сенцова, один из раненых в более тяжелом состоянии, чем другие.

"Только что их вывезли. Я лежу на "эваке" [эвакуации], жду, пока заберут. У меня контузия по ходу... Но не тяжелая", — рассказал воин.

Он также выразил уверенность, что после больницы снова вернется в строй.

Сенцов получил контузию во время ближнего боя на фронте

Сенцов получил контузию во время ближнего боя на фронте

Напомним, ранее во время наступления ВСУ российские оккупанты подбили на фронте военную машину с украинскими бойцами, среди которых был кинорежиссер, младший лейтенант Олег Сенцов.

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Дата публикации
Просмотры
3288
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