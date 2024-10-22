Сенцов рассказал, как мотивировать людей идти в армию – в чем главная проблема

Украинский режиссер, экс-узник Кремля и командир штурмовой роты в 47-й бригаде Олег Сенцов отметил важность установления предельных сроков службы в армии для мобилизованных.

Об этом он сказал в интервью Армии TV.

"Я свое мнение не изменил, я его уже год назад озвучивал — нам нужно иметь срок службы в армии, на сколько люди идут в армию. Тогда еще был разговор о двух годах, сейчас уже идет речь о трех годах. Чтобы человек мог отслужить и никто к ней больше не имел претензий. А на его место должен прийти другой. Который на три года ставит свою жизнь на паузу, предупреждает семью, на работе. За это время важно создавать условия, чтобы он имел отпуска и возможность не потерять семью. Потому много разводов из-за того, что люди просто живут отдельно. Чтобы сохранялось рабочее место. Чтобы не было мнения о том, что человек уходит в никуда навсегда", – говорит Сенцов.

Военный заметил, что никто не знает, когда будет победа: через три месяца или через 30 лет. Поэтому он призывает всегда готовиться к худшему сценарию – что будет долгая, тяжелая, кровопролитная война.

"Если делать максимум, чтобы этого сценария не произошло, тогда любой другой будет легче", – убежден экс-узник Кремля.

По мнению Сенцова, когда мобилизованный знает срок своей службы, он более мотивирован.

"Люди устают – психологически и физически. Если ты три года воевал, был на "передке", участвовал в штурмах и выжил – ты просто счастливчик. Если у тебя есть руки-ноги – тебе очень повезло. Когда люди не видят конца, начинаются истории с СЗЧ. Надо дать им этот термин. И тогда можно мотивировать уже мобилизованных военных и привлечь новых. Люди есть. Надо их привлекать", – подытожил режиссер.

Ранее Олег Сенцов поделился наблюдениями, как много в ВСУ "бусифицированных".

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